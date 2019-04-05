THY'nin Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na 707 Tır Seferi ile 45 Saat Sürmesi Planlanan...
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THY'nin Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na 707 tır seferi ile 45 saat sürmesi planlanan tarihi taşınma işlemi başladı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:34 Kaynak: AA
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