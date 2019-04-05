Son Dakika Haberleri: THY'nin Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na 707 Tır Seferi ile 45 Saat Sürmesi Planlanan...

THY'nin Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na 707 Tır Seferi ile 45 Saat Sürmesi Planlanan...

1 saat önce

THY'nin Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na 707 tır seferi ile 45 saat sürmesi planlanan tarihi taşınma işlemi başladı.

THY'nin Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na 707 Tır Seferi ile 45 Saat Sürmesi Planlanan..., System.String[]
THY'nin Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na 707 tır seferi ile 45 saat sürmesi planlanan tarihi taşınma işlemi başladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:34 Kaynak: AA

İstanbul, İstanbul Atatürk Havalimanı, Türk Hava Yolları, Güncel
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