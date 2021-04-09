THY'nin ilk "737 Max" uçağı iki yıl aradan  sonra yeniden havalandı - Son Dakika

THY'nin ilk "737 Max" uçağı iki yıl aradan  sonra yeniden havalandı

09.04.2021 14:49
THY'nin ilk

Türk Hava Yolları (THY), ulusal ve uluslararası havacılık otoriteleri tarafından gerekli uçuş onaylarını almasını alan Boeing 737-MAX tipi uçaklarıyla test uçuşlarına başladı.

Türk Hava Yolları (THY), ulusal ve uluslararası havacılık otoriteleri tarafından gerekli uçuş onaylarını almasını alan Boeing 737-MAX tipi uçaklarıyla test uçuşlarına başladı. 2019'dan bu yana park halinde bulunan uçaklardan TC-LCE tescilli uçak, iki yıl aradan sonra ilk kez gökyüzü ile buluşan MAX oldu. Atatürk Havalimanı'ndan havalanan uçak, Marmara Denizi üzerindeki yaklaşık bir saatlik test uçuşunu başarıyla tamamladı. İlk tarifeli uçuşun 12 Nisan'da İstanbul Havalimanı- Ankara Esenboğa Havalimanı arasında olacağı öğrenildi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, geçen hafta Boeing 737-MAX uçaklarının 15 maddelik "Uçuşa Elverişlilik Direktifi" adı altında yer alan şartların uygulanması koşuluyla yeniden uçabileceğini duyurmuştu. Bu kararın ardından THY, iki yıldır park halinde beklettiği MAX uçakları için harekete geçi.

TARİFELİ İLK UÇUŞ 12 NİSAN'DA

İlk aşamada kuyruk tescilleri TC-LCA ve TC-LCE olan iki uçağın tarifeli seferlerde görevlendirileceği, ilk tarifeli uçuşun ise 12 Nisan'da İstanbul Havalimanı - Ankara Esenboğa Havalimanı uçuşu olacağı öğrenildi.

MARMARA DENİZİ ÜZERİNDE BİR SAAT UÇTUTHY'nin MAX uçaklarıyla test uçuşları bugün başladı. Sabah saatlerinde Atatürk Havalimanı'ndan havalanan TC-LCE kuyruk tescilli uçak, iki yıl aradan sonra gökyüzüyle buluşan ilk MAX oldu. Kalkışının ardından Marmara Denizi üzerinde bir saat boyunca test uçuşu yapan uçak, yine Atatürk Havalimanı'na başarılı bir şekilde indi.

267 KİŞİLİK ÖZEL BİR EKİP EĞİTİM ALIYORTHY yeniden gökyüzüyle buluşacak uçaklarda görev alacak özel bir ekip belirledi. Pilot ve kabin memurlarından oluşan 267 kişilik uçuş ekibi aldıkları eğitim ile B737 MAX tipi uçaklara ve yaşanan sürece her yönüyle hakim olacak. Bu uçaklar ile seyahat edecek yolcuların aklındaki tüm soru işaretleri kabin ekipleri tarafından yanıtlanacak. Yeniden uçmaya başlayan uçak sayısı arttıkça eğitim alan ekip de genişleyecek.

GÜVENİLİRLİĞİ EASA VE FAA TARAFINDAN ONAYLANDIİki yıl önce bir yazılım arızası nedeniyle tüm dünyada operasyonları durdurulan B737 MAX tipi uçaklar için uygulanan yazılım ve eğitim iyileştirmeleri en yüksek standartlara göre tasarlandı ve test edildi. Boeing şirketinin, en güvenilir uçaklar arasında yer almasını hedeflediği uçak tipi çalışmalar sonucunda Avrupa Havacılık Emniyet Ajansı (EASA), ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) ile Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden gerekli uçuş onaylarını almayı başardı. THY de yeniden uçuşa geçecek uçaklar için gerekli tüm prosedür ve testleri en yüksek standartta uyguluyor.

THY'NİN 2019 YILI UÇUŞ PLANLARINA ZARAR VERMİŞTİSon 20 yılda küresel havayolu endüstrisindeki payını giderek artıran THY, B737 MAX tipi uçakların en önemli müşterileri arasında bulunuyor. THY 2019 yılında yaşanan krizde bu tipteki 12 adet uçağını kalıcı olarak yere indirmiş ve 12 adet uçağını da üretici firmadan teslim alamamıştı. Yaşanan durum şirketin 2019 yılı uçuş planlarına ve operasyonel performansına önemli ölçüde zarar vermişti. Öte yandan söz konusu uçaklar yakın zamanda başta ABD olmak üzere Kanada ve Avrupa'da da uçuşlara yeniden başlamıştı.

BOEİNG MAX UÇAKLARININ YERE İNDİRİLMESİ HAKKINDA10 Mart 2019 tarihinde Etiyopya'nın Addis Ababa kentinden 149 yolcu ve 8 mürettebatı ile Kenya'nın Nairobi kentine uçuş yaptığı sırada düşen Boeing 737 Max 8 tipi uçaktan kurtulan olmadı. 2018 yılı üretim tarihli uçağın aynı modeli de 29 Ekim 2018'de adı büyük bir kazaya daha karışmıştı. Endonezya Lion Havayolları'na ait Boeing 737 Max 8 tipi uçak, Jakarta-Pangkalpinang seferini yaparken denize düştü. Kazada 181 yolcu ve 8 mürettebat yaşamını yitirdi. Etiyopya Havayolları'nın düşen Boeing 737 Max 8 ile beraber aynı model uçağın son 5 ayda ikinci kez düşmesi sonrası dikkatler Max 8 tipi uçaklara çevrilmişti. Dünya genelinde birbiri ardına havayolu şirketleri Boeing 737 Max 8 tipi uçakları yere indirme kararı almışlardı.

- İstanbul
THY'nin ilk 737 Max uçağı iki yıl aradan  sonra yeniden havalandı
THY'nin ilk 737 Max uçağı iki yıl aradan  sonra yeniden havalandı
THY'nin ilk 737 Max uçağı iki yıl aradan  sonra yeniden havalandı
THY'nin ilk 737 Max uçağı iki yıl aradan  sonra yeniden havalandı
THY'nin ilk 737 Max uçağı iki yıl aradan  sonra yeniden havalandı

Türk Hava Yolları, Boeing 737, Havacılık, Uçak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel THY'nin ilk '737 Max' uçağı iki yıl aradan  sonra yeniden havalandı - Son Dakika


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