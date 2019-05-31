Son Dakika Haberleri: THY'nin bayram yoğunluğu
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THY'nin bayram yoğunluğu

1 saat önce

Türk Hava Yolları'nın (THY), bugün İstanbul Havalimanından kalkacak uçakları, 482 seferde yüzde 85,2 doluluk oranı ile 80 bin 277 yolcu taşıyacak.

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Türk Hava Yolları'nın (THY), bugün İstanbul Havalimanından kalkacak uçakları, 482 seferde yüzde 85,2 doluluk oranı ile 80 bin 277 yolcu taşıyacak.
Yarın, İstanbul'dan dünyanın 124 ülkesine uçacak THY uçaklarının doluluk oranları yüzde 85,4'e vardı. Bu kapsamda 495 gidiş seferi planlarken uçuşların ek seferlerle daha da artması bekleniyor.
THY'nin bugün ise İstanbul Havalimanından kalkacak 482 seferde yüzde 85,2 doluluk oranı ile 80 bin 277 yolcuyu taşıması öngörülüyor.
Bugün ve yarın, genel doluluk oranının yüzde 80, günlük yolcu sayısının ise 200 binin üzerinde olacağı tahmin ediliyor.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:09 Kaynak: AA
İstanbul, Türk Hava Yolları, Güncel
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