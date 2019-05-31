Son Dakika Haberleri: THY'nin bayram yoğunluğu sürüyor
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THY'nin bayram yoğunluğu sürüyor

16 dakika önce

İstanbul Havalimanından kalkacak 482 seferde, yüzde 85,2 doluluk oranıyla 80 bin 277 yolcu taşınması bekleniyor.

THY'nin bayram yoğunluğu sürüyor, System.String[]

9 günlük bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar memleketlerine gitmeye başladı. Vatandaşların öncelikli tercihi hava yolu ulaşımı oldu.

Vatandaşların havalimanlarına akın ettiğibayram öncesinde İstanbul Havalimanından kalkacak 482 seferde, yüzde 85,2 doluluk oranıyla 80 bin 277 yolcu taşınması bekleniyor.

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 02:13 
İstanbul, Ekonomi
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