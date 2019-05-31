THY'nin bayram yoğunluğu sürüyor
16 dakika önce
İstanbul Havalimanından kalkacak 482 seferde, yüzde 85,2 doluluk oranıyla 80 bin 277 yolcu taşınması bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 02:13
9 günlük bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar memleketlerine gitmeye başladı. Vatandaşların öncelikli tercihi hava yolu ulaşımı oldu.
Vatandaşların havalimanlarına akın ettiğibayram öncesinde İstanbul Havalimanından kalkacak 482 seferde, yüzde 85,2 doluluk oranıyla 80 bin 277 yolcu taşınması bekleniyor.
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