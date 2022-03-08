THY'nin bazı seferleri beklenen kar yağışı nedeniyle iptal oldu - Son Dakika

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle 10 Mart'ta İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarındaki bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Meteorolojinin tahminleri doğrultusunda İstanbul'u etkisi altına alması beklenen kar yağışı nedeniyle hava ulaşımında sefer iptali geldi. Bu kapsamda THY, beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan gerçekleştirilecek bazı tarifeli seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Konuya ilişkin THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yolcularımızın dikkatine; 10 Mart tarihinde beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları kalkışlı/varışlı bazı seferlerimiz iptal edilmiştir. Seferi iptal olan yolcularımız uçuş saatine kadar web sitemiz, mobil uygulamamız ve +90 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimiz üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilirler" denildi.

(Ferhat Yasak/İHA)