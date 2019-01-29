Son Dakika Haberleri: THY'nin Berlin ve Stuttgart'tan Antalya'ya Direkt Uçuşları Başlıyor

THY'nin Berlin ve Stuttgart'tan Antalya'ya Direkt Uçuşları Başlıyor

55 dakika önce

TÜRK Hava Yolları (THY), Almanya'nın en büyük şehirlerinden Berlin ve Stuttgart'tan Avrupa'nın gözde turizm merkezi Antalya'ya direkt uçuşlar başlatacak.

THY'nin Berlin ve Stuttgart'tan Antalya'ya Direkt Uçuşları Başlıyor, System.String[]
TÜRK Hava Yolları (THY), Almanya'nın en büyük şehirlerinden Berlin ve Stuttgart'tan Avrupa'nın gözde turizm merkezi Antalya'ya direkt uçuşlar başlatacak. 

Türk Hava Yolları Avrupalı turisti Türkiye'ye çekecek yeni adımlar atmaya devam ediyor. Açıklanan 2019 yılı hedeflerine göre 47 milyonu dış hat yolcusu olmak üzere toplam 80 milyon yolcu taşımayı hedefleyen Türk Hava Yolları, Almanya'nın başkenti ve en büyük şehri Berlin ile bir başka büyük şehir Stuttgart'tan Antalya'ya direkt uçuşlar başlatıyor. Yeni seferler, Berlin'den Antalya'ya direkt uçuşlar 3 Nisan tarihi itibarıyla başlayacak. Almanya'nın güneyindeki Stuttgart'tan Antalya'ya 31 Mart tarihinde başlayacak direkt seferler haftada iki frekans olarak gerçekleştirilecek. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:48 Kaynak: DHA

Türk Hava Yolları, Berlin, Antalya, Güncel
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