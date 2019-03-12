Son Dakika Haberleri: THY'nin Brüksel'den İstanbul'a Gelen Uçağı Acil Durum Deklere Etti

THY'nin Brüksel'den İstanbul'a Gelen Uçağı Acil Durum Deklere Etti

3 dakika önce

Türk Hava Yolları'nın Brüksel-İstanbul seferini yapan Airbus 321 tipi uçağı, Romanya hava sahasında acil durum deklere etti.

THY'nin Brüksel'den İstanbul'a Gelen Uçağı Acil Durum Deklere Etti, System.String[]
Türk Hava Yolları'nın Brüksel-İstanbul seferini yapan Airbus 321 tipi uçağı, Romanya hava sahasında acil durum deklere etti. TK1944 sefer sayılı Airbus 321-271 tipi uçağın pilotu, transponder sistemini acil durumu belirtmek için 7700'a aldı.TC-LSA kuyruk tescilli uçağın, hasta yolcu veya teknik bir arıza nedeniyle acil durum deklere ettiği öğrenildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 07:43 Kaynak: DHA

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