THY'nin Brüksel'den İstanbul'a Gelen Uçağı Acil Durum Deklere Etti

Türk Hava Yolları'nın Brüksel-İstanbul seferini yapan Airbus 321 tipi uçağı, Romanya hava sahasında acil durum deklere etti.

Türk Hava Yolları'nın Brüksel-İstanbul seferini yapan Airbus 321 tipi uçağı, Romanya hava sahasında acil durum deklere etti. TK1944 sefer sayılı Airbus 321-271 tipi uçağın pilotu, transponder sistemini acil durumu belirtmek için 7700'a aldı.TC-LSA kuyruk tescilli uçağın, hasta yolcu veya teknik bir arıza nedeniyle acil durum deklere ettiği öğrenildi. - İstanbul

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