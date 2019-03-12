Son Dakika Haberleri: THY'nin Brüksel Uçağı Teknik Arıza Sonucu Sofya'ya İndi

THY'nin Brüksel Uçağı Teknik Arıza Sonucu Sofya'ya İndi

27 dakika önce

Türk Hava Yolları'nın Brüksel-İstanbul seferini gerçekleştiren Airbus 321 tipi uçağı teknik bir arıza sonucu Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya acil iniş yaptı.

THY'nin Brüksel Uçağı Teknik Arıza Sonucu Sofya'ya İndi, System.String[]
Türk Hava Yolları'nın Brüksel- İstanbul seferini gerçekleştiren Airbus 321 tipi uçağı teknik bir arıza sonucu Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya acil iniş yaptı.

Teknik bir arıza sonucu Romanya hava sahasında acil durum deklere eden TK1944 sefer sayılı THY'nin Airbus 321 tipi uçağının pilotu, en yakın havalimanına inme kararı aldı.THY uçağı Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya sorunsuz bir iniş yaptı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 08:56 Kaynak: DHA

Brüksel, Sofya, Türk Hava Yolları, Güncel
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