THY'nin bugünkü iç hat seferleri için 1.062 yolcu rezervasyon yaptırdı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs salgını için alınan tedbirler kapsamında iç hatta uçuşlarını azaltan Türk Hava Yolları (THY) ile uçmak için 1.062 yolcu rezervasyon yaptırdı.

Alınan bilgiye göre, THY, İstanbul Havalimanı'ndan yeniden başladığı iç hat seferlerinde İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca "Seyahat İzin Belgesi" alan yolcularını taşıyor.

Bugün İstanbul Havalimanı'ndan karşılıklı olarak Ankara, Adana, İzmir, Van, Gaziantep, Antalya, Diyarbakır ve Trabzon seferlerini planlayan THY'ye 1.062 yolcunun rezervasyon yaptığı öğrenildi.

Alınan tedbirler gereği, uçak içinde "yan koltuk boş uygulaması" ile yolculara hizmet veriliyor.