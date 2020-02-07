THY'nin Cenevre-Antalya direkt uçuşlarının tanıtımı yapıldı - Son Dakika

Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosluğunda, Türk Hava Yollarının (THY), Türk turizmine katkı sağlamak adına İsviçre'nin Cenevre şehrinden Antalya'ya başlayacak direkt uçuşların tanıtımı yapıldı.

Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosu Mehmet Sait Uyanık'ın ev sahipliğindeki programda, Cenevre merkezli Türk sivil toplum kuruluşlarının (STK) başkanları da hazır bulundu.

Uyanık, başkonsolosluğun yeni binasında gerçekleştirilen programda, THY'nin Cenevre-Antalya direkt uçuş hattının tanıtımını gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

2 Haziran'dan 2 Ekim'e kadar Cenevre ve Antalya Havalimanı arasında haftada 2 gün direkt tarifeli uçuş gerçekleştirileceğini belirten Uyanık, şöyle devam etti:

"Bu yıl, kuruluşunun 87'nci yılını kutlayan Türk Hava Yolları, İstanbul üzerinden 321 uçuş noktasına düzenlediği tarifeli seferleriyle dünyada en fazla destinasyona sahip havayolu olma unvanını elinde bulunduruyor. Bu şirketimiz herkesçe takdir edilen kabin içi hizmet kalitesiyle, personelinin profesyonelliği ve uçak filosunun modernliğiyle dünyanın en seçkin havayolu şirketlerinden ve ülkemizin de en önemli markalarından biri haline gelmiştir."

"Cenevre ve Antalya birbirine kavuşacak"

Uyanık, artık bir dünya şehri haline gelen Antalya'nın tüm dünyada 162 şehri kapsayan, "Hedef Şehirler Endeksi" 2019 raporuna göre, Avrupa'da en fazla ziyaretçi kabul eden 4'üncü, global sıralamada ise 10'uncu şehir konumunda bulunduğu bilgisini paylaştı.

Geçen yıl, Antalya'ya gelen turist sayısının da 15 milyon 644 bin 108 olduğunu anımsatan Uyanık, "Başlatılacak Cenevre-Antalya uçuşlarıyla, Antalya'dan direkt uçuş noktası 20'ye yükselecek ve Antalya'nın dünya ile bağlantısı daha da pekişecek." diye konuştu.

Uyanık, THY'nin bu yeni hattıyla Cenevre ve Antalya şehirlerinin birbirine kavuşacağını, bu kaynaşmanın sadece turizm açısından canlılık yaratmakla kalmayacağını, iki ayrı kültürün birbirini daha iyi anlamasına olanak sağlayacağını, sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkilere katkıda bulunacağını kaydetti.

Konuşmasının sonunda Uyanık, Antalya Turizm İl Müdürlüğünden aldığı son verileri, davetlilerle paylaştı.

Antalya'da 883 tesis, 230 bin oda ve 495 bin yatak (Türkiye'nin yüzde 41'i) kapasitesi bulunduğunu aktaran Uyanık, şehirde 5 yıldızlı 403 tesis ve bunun turizm ülkesi İspanya'daki tüm 5 yıldızlı otellerin sayısından fazla olduğunu vurguladı.

THY Cenevre Ofisi Müdürü Nesih Gümüş de yaptığı sunumda, Cenevre-Antalya arasında başlayacak uçuşlar hakkında bilgi verdi.

Resepsiyonda, Cenevre'deki Türk misyonlarında görev yapan pek çok bürokrat ve THY Cenevre Ofisi çalışanları da katıldı.

Gecede yapılan çekilişte, bir talihli Cenevre-Antalya arası bilet kazandı.