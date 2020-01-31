THY'nın Çin uçakları geldi - Son Dakika
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THY'nın Çin uçakları geldi

7 saat önce

Çin seferlerini durdurduğunu açıklayan Türk Hava Yolları'nın (THY) Çin'e giden uçakları bugün geri geldi.

Çin seferlerini durdurduğunu açıklayan Türk Hava Yolları'nın (THY) Çin'e giden uçakları bugün geri geldi. Uçakların sorunsuz şekilde yurda döndüğü öğrenildi.

Bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yoları(THY), Çin'de yaşanan Korona virüsünün etkisiyle bölgeye olan yolcu talebinin düşmesine bağlı olarak Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian seferlerinin dün itibariyle durdurduğunu açıkladı. Türk Hava Yoları'nın Çin uçuşlarını durdurmasının ardından daha önce bu ülkeye giden uçaklar bu sabah sorunsuz bir şekilde yurda döndü.

9 ŞUBAT TARİHLERİNE KADAR SEFERLER DURDURULDU

Türk Hava Yolları dün gece 9 Şubat'a kadar uçuşlarını durdurduğunu açıkladı. Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, kararı sosyal medya hesabından duyurdu.

(Tuncer Cengiz/İHA)

THY'nın Çin uçakları geldi

Çin Halk Cumhuriyeti, Türk Hava Yolları, Pekin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:15 Kaynak: İHA
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