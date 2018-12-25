Son Dakika Haberleri: THY'nin Cıp Salonu İstanbul Havalimanı'nda Hizmete Girdi

THY'nin Cıp Salonu İstanbul Havalimanı'nda Hizmete Girdi

2 saat önce

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY'nin iç hat CIP Salonu'nun İstanbul Havalimanı'nda hizmete girdiğini bildirdi.

THY'nin Cıp Salonu İstanbul Havalimanı'nda Hizmete Girdi, System.String[]
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY'nin iç hat CIP Salonu'nun İstanbul Havalimanı'nda hizmete girdiğini bildirdi.

Ekşi, Twitter'da yaptığı açıklama, "İstanbul Havalimanı'nda İç Hat CIP'ye sizleri bekliyoruz. Her geçen gün faaliyetimizi yoğunlaştırdığımız yeni evimiz İstanbul Havalimanı'nda sizler için dizayn edilen iç hat CIP Lounge hizmet vermeye başladı. Büyük projeye, güzel CIP." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:29 Kaynak: AA

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