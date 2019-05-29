Son Dakika Haberleri: THY'nin genel kurul toplantısı 28 Haziran'da gerçekleşecek
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THY'nin genel kurul toplantısı 28 Haziran'da gerçekleşecek

1 saat önce

Türk Hava Yolları (THY), olağan genel kurul toplantısının 28 Haziran 2019 tarihinde gerçekleşeceğini duyurdu.

THY'nin genel kurul toplantısı 28 Haziran'da gerçekleşecek, System.String[]
Türk Hava Yolları (THY), olağan genel kurul toplantısının 28 Haziran 2019 tarihinde gerçekleşeceğini duyurdu.
THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, genel kurul toplantısının daha önce ilan edilen 31 Mayıs 2019 Cuma günü saat 14: 30 yerine 28 Haziran

2019 Cuma günü saat 14: 30'da Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No.3/1 Bakırköy/İstanbul
adresindeki Genel Yönetim Binası VIP Toplantı Salonunda gerçekleşeceği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 06:56 Kaynak: AA
Kamuyu Aydınlatma Platformu, Türk Hava Yolları, Güncel
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