Son Dakika Haberleri: THY'nin haziranda yolcu sayısı yüzde 3,2 arttı
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THY'nin haziranda yolcu sayısı yüzde 3,2 arttı

21 dakika önce

THY'nin bu yılın haziran ayındaki toplam yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,2'lik artışla 6,6 milyon oldu.

THY'nin haziranda yolcu sayısı yüzde 3,2 arttı, System.String[]
THY'nin bu yılın haziran ayındaki toplam yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,2'lik artışla 6,6 milyon oldu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 04:37 
Türk Hava Yolları, Ekonomi
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