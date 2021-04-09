THY'nin ilk "737 Max" uçağı test uçuşu için iki yıl aradan sonra yeniden havalandı - Son Dakika

THY'nin ilk "737 Max" uçağı test uçuşu için iki yıl aradan sonra yeniden havalandı

09.04.2021 13:58
THY'nin ilk

İSTANBUL,DHA TÜRK Hava Yolları(THY), uçuş emniyeti gerekçesiyle iki yılı aşkın süredir yerde olan Boeing 737 MAX tipi uçaklarıyla test uçuşlarına başladı.

İSTANBUL, DHA TÜRK Hava Yolları(THY), uçuş emniyeti gerekçesiyle iki yılı aşkın süredir yerde olan Boeing 737 MAX tipi uçaklarıyla test uçuşlarına başladı. Uçuşa elverişlilik koşulları sağlanan filodaki 'MAX'lerden TC-LCE tescilli THY uçağı bir saatlik test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, geçen hafta Boeing 737-MAX uçaklarının 15 maddelik "Uçuşa Elverişlilik Direktifi" aldı altında yer alan şartların uygulanması koşuluyla yeniden uçabileceğini duyurmuştu. Bu kararın ardından THY, iki yıldır park halinde beklettiği TC-LCA ve TC-LCE tescilli uçakları nisan ayında operasyonlarına dahil etmek için harekete geçti.

MARMARA DENİZİ ÜZERİNDE BİR SAAT UÇTU

THY'nin MAX uçakları bugün itibariyle test uçuşlarına başladı. Sabah saatlerinde Atatürk Havalimanı'ndan havalanan TC-LCE kuyruk tescilli uçak, iki yıl aradan sonra gökyüzüyle buluşan ilk MAX oldu. Kalkışının ardından Marmara Denizi üzerinde bir saat boyunca test uçuşu yapan MAX, yine Atatürk Havalimanı'na başarıyla indi. İlk uçuşa ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, yolcusuz havalanan uçakta herhangi bir arıza olmadığını belirtti.

ABD, KANADA VE AVRUPA'DA UÇMAYA BAŞLADISHGM, Endonezya ve Etiyopya'da yaşanan kazalar sonrası 2019 yılı mart ayında uçuş yasağı getirilen bakım, uçuşa elverişlilik ve uçuş eğitimlerinde yapılan değişiklikler sonrası ülke otoritelerin verdiği izinler doğrultusunda ABD, Kanada ve Avrupa'da uçuşlara yeniden başlayan Boeing 737 MAX tipi uçaklarının Türkiye'de tekrar uçabilmesi için Uçuşa Elverişlilik Direktifi  yayınlamış, direktifteki işlemlerin gerçekleştirildiği uçakların Türkiye'de uçabilmesine izin vermişti

BOEİNG MAX UÇAKLARININ YERE İNDİRİLMESİ HAKKINDA

10 Mart 2019 tarihinde Etiyopya'nın Addis Ababa kentinden 149 yolcu ve 8 mürettebatı ile Kenya'nın Nairobi kentine uçuş yaptığı sırada düşen Boeing 737 Max 8 tipi uçaktan kurtulan olmadı. 2018 yılı üretim tarihli uçağın aynı modeli de 29 Ekim 2018'de adı büyük bir kazaya daha karışmıştı. Endonezya Lion Havayolları'na ait Boeing 737 Max 8 tipi uçak, Jakarta-Pangkalpinang seferini yaparken denize düştü. Kazada 181 yolcu ve 8 mürettebat yaşamını yitirdi. Etiyopya Havayolları'nın düşen Boeing 737 Max 8 ile beraber aynı model uçağın son 5 ayda ikinci kez düşmesi sonrası dikkatler Max 8 tipi uçaklara çevrilmişti. Dünya genelinde birbiri ardına havayolu şirketleri Boeing 737 Max 8 tipi uçakları yere indirme kararı almışlardı.


Türk Hava Yolları, Boeing 737, Türk, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel THY'nin ilk '737 Max' uçağı test uçuşu için iki yıl aradan sonra yeniden havalandı - Son Dakika


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