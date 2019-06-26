Son Dakika Haberleri: THY'nin ilk rüya uçağı "Boeing 787-9 Dreamliner İstanbul'a iniş yaptı (1)
Son Dakika Güncel Haber

THY'nin ilk rüya uçağı "Boeing 787-9 Dreamliner İstanbul'a iniş yaptı (1)

1 saat önce

TÜRK Hava Yolları'nın Boeing'ten teslim aldığı rüya uçak olarak tanımlanan "Boeing 787-9 Dreamliner" saat 15.30'da İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

THY'nin ilk rüya uçağı
TÜRK Hava Yolları'nın Boeing'ten teslim aldığı rüya uçak olarak tanımlanan "Boeing 787-9 Dreamliner" saat 15.30'da İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 05:22 Kaynak: DHA
türk, istanbul, boeing, rüya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray maçında dikkatleri üzerine çeken Malene Pedersen, Başakşehir'in yeni yengesi çıktı Altın günü düşüşle kapattı! İşte son durum CHP'den "İstanbul ehline emanet edilmedi" diyen Bahçeli'ye tepki: Tam bir kibir örneği İstanbul'da pompalı tüfekle market soygunları kamerada

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 18:49:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: THY'nin ilk rüya uçağı "Boeing 787-9 Dreamliner İstanbul'a iniş yaptı (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]