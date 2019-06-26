THY'nin ilk rüya uçağı "Boeing 787-9 Dreamliner" İstanbul'a iniş yaptı (1)
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TÜRK Hava Yolları'nın Boeing'ten teslim aldığı rüya uçak olarak tanımlanan "Boeing 787-9 Dreamliner" saat 15.30'da İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 05:23 Kaynak: DHA
TÜRK Hava Yolları'nın Boeing
'ten teslim aldığı rüya uçak olarak tanımlanan "Boeing 787-9 Dreamliner" saat 15.30'da İstanbul
Havalimanı'na iniş yaptı.
- İstanbul
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