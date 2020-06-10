THY'nin İngiliz sağlık çalışanlarına yüzde 40 indirim jesti büyük ilgi gördü

Türk Hava Yolları (THY), koronavirüs (Covid-19) salgınıyla büyük bir özveri ile mücadele eden sağlık çalışanlarını yüzde 40 indirimli uçuracak jestine İngiltere'yi de dahil etti. İngiliz medyası "THY'den İngiltere'deki sağlık çalışanlarına indirimli bilet müjdesi" başlığıyla yayınladığı haber büyük ilgi gördü.

Türk Hava Yolları (THY), koronavirüs (Covid-19) salgınıyla büyük bir özveri ile mücadele eden sağlık çalışanlarını yüzde 40 indirimli uçuracak jestine İngiltere'yi de dahil etti. İngiltere'de koronavirüs (Covid-19) ile ön cephede mücadele eden Ulusal Sağlık Servisi (NHS) çalışanlarına, Türk Hava Yolları'ndan (THY) yüzde 40 indirim yapılacağı açıklandı.

İNGİLİZ MEDYASI DUYURDU

İngiliz medyasındaki habere göre, Türk Hava Yolları, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden biri olan İngiltere'deki NHS çalışanlarının alacağı biletlere yüzde 40 indirip yapacağını duyurdu. "THY'den İngiltere'deki sağlık çalışanlarına indirimli bilet müjdesi" başlığıyla yayınladığı haber ülkedeki sağlık çalışanları tarafından büyük ilgi gördü. İndirimin, 18 Temmuz'a kadar alınacak biletlerde uygulanacağı ve biletlerin Mayıs 2021 tarihine kadar geçerli olacağı aktarıldı.

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İngiliz medyasından The Mirror, söz konusu kampanyayı, "İnanılmaz cömert teklif, ailelerinde NHS çalışanları olan ve bu yaz Türkiye'ye gitmeyi umut eden milyonlarca İngiliz için iyi bir haber.THY'den yüz güldüren haber geldi" başlıklarıyla duyurdu. Öte yandan, Türk Hava Yolları (THY), yeni tip koronavirüs (Kovid-10) salgınıyla büyük bir özveri ile mücadele eden sağlık çalışanlarını yüzde 40 indirimli uçuracağı duyurulmuştu. THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, sağlık çalışanlarına özel bir kampanya başlatıldı. Bu kampanya ile dünyanın dört bir yanında görevli tüm sağlık çalışanları, THY internet sayfasından ve mobil uygulamasından düzenleyecekleri biletlerle yüzde 40 indirimli seyahat edebilecek.