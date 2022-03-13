THY'nin iptal ettiği sefer sayısı 279'a yükseldi - Son Dakika
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THY'nin iptal ettiği sefer sayısı 279'a yükseldi

13.03.2022 00:28
THY'nin iptal ettiği sefer sayısı 279'a yükseldi

Türk Hava Yollarının (THY), İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarından bugün yapılması planlanırken hava muhalefeti dolayısıyla iptal ettiği sefer sayısı 279'a yükseldi.

Türk Hava Yollarının (THY), İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarından bugün yapılması planlanırken hava muhalefeti dolayısıyla iptal ettiği sefer sayısı 279'a yükseldi.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, gün içinde iptal edilen sefer sayılarında artış olduğu belirtilerek, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle 13 Mart Pazar günü İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 230 ve Sabiha Gökçen Havalimanı kalkış/varışlı 49 olmak üzere toplam 279 sefer iptal edilmiştir. Hava koşulları gereği iptal sayılarının artması muhtemeldir." ifadeleri kullanıldı.

Önceki açıklamada, iptal edilen toplam sefer sayısının 192 olduğu kaydedilmişti.

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Türk Hava Yolları, Sabiha Gökçen, İstanbul, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel THY'nin iptal ettiği sefer sayısı 279'a yükseldi - Son Dakika


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