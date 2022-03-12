THY'NİN İPTAL SEFERLERİ ARTIYOR... TOPLAM UÇUŞ IPTALİ 407'YE ULAŞTI... - Son Dakika
Üye Girişi

THY'NİN İPTAL SEFERLERİ ARTIYOR... TOPLAM UÇUŞ IPTALİ 407'YE ULAŞTI...

12.03.2022 08:53
THY'NİN İPTAL SEFERLERİ ARTIYOR... TOPLAM UÇUŞ IPTALİ 407'YE ULAŞTI...

TÜRK Hava Yolları'nın (THY) ilave iptallerle birlikte bugün İstanbul Havalimanı'ndan 357, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ise 50 olmak üzere toplam 407 seferi iptal edildi.

TÜRK Hava Yolları'nın (THY) ilave iptallerle birlikte bugün İstanbul Havalimanı'ndan 357, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ise 50 olmak üzere toplam 407 seferi iptal edildi.

İstanbul'da etkili olan ve bu akşam şiddetini artırması beklenen kar yağışı nedeniyle uçak seferlerinde de iptaller artıyor.  THY'den alınan bilgiye göre,  MADKOM (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı gereği iptal edilen uçuş sayısı 357'ye ulaştı.  THY, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan  ise bugün planlanan 32 iç hat uçuşunu daha iptal etti. Böylelikle toplam iptal edilen uçuş sayısı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 50 oldu.


YORUMLAR
500
THY YARIN 180 UÇUŞUNU İPTAL ETTİ THY YARIN 180 UÇUŞUNU İPTAL ETTİ THY kar yağışı nedeniyle 180 seferini iptal etti THY kar yağışı nedeniyle 180 seferini iptal etti

İstanbul Havalimanı, Türk Hava Yolları, Sabiha Gökçen, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel THY'NİN İPTAL SEFERLERİ ARTIYOR... TOPLAM UÇUŞ IPTALİ 407'YE ULAŞTI... - Son Dakika


Son Dakika
08:56 Türkiye savaş krizini fırsata çeviriyor: 5 bin şirket Türkiye'ye davet edildi! Putin de tedarik için Türkiye'ye yöneldi
08:38 Her yerde aranıyordu! 30 saat sonra tırın içinde ölü bulundu! Hem de direksiyon başında
08:30 İstanbul'da bugüne dikkat: Hem vali hem İBB başkanı uyardı, en yoğun yağış bugün olacak
08:21 Türkiye'nin karla imtihanı sürüyor: Bitlis'te öğretmenevi çığ altında kaldı, Bursa'da zincirleme kaza
08:19 Özcan Deniz, İranlı sevgilisine 'evlenelim' dedi
07:56 Ayçiçek yağı infiali diner mi? Rusya'dan gelen tonlarca ayçiçek yağı yüklü gemi İstanbul Boğazı'na ulaştı
07:55 Dev geminin dümeni kilitlenince Boğaz'da faciaya ramak kaldı
07:49 Meteoroloji'den harita ve saatle kar uyarısı! Aybar ne zaman bitecek? İllerimizde bugün hava nasıl olacak?
01:09 Esra Ersoy hakkında yakalama kararı! 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismardan 10 yıl 1 ay hapis cezası verildi
01:00 Aktif siyasete dönüyor! Tansu Çiller'in partisinin yeni ismi belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2022 09:02:21. #1.12#
SON DAKİKA: THY'NİN İPTAL SEFERLERİ ARTIYOR... TOPLAM UÇUŞ IPTALİ 407'YE ULAŞTI... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement