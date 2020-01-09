THY'NİN İRAN VE IRAK UÇUŞLARI YENİDEN BAŞLIYOR - Son Dakika
Son Dakika Güncel THY'NİN İRAN VE IRAK UÇUŞLARI YENİDEN BAŞLIYOR - Son Dakika

THY'NİN İRAN VE IRAK UÇUŞLARI YENİDEN BAŞLIYOR

6 saat önce

Türk Hava Yolları(THY), dün güvenlik gerekçesiyle geçici olarak durdurduğu İran ve Irak uçuşlarına bu akşam itibariyle başlıyor.

THY'NİN İRAN VE IRAK UÇUŞLARI YENİDEN BAŞLIYOR, System.String[]

Türk Hava Yolları(THY), dün güvenlik gerekçesiyle geçici olarak durdurduğu İran ve Irak uçuşlarına bu akşam itibariyle başlıyor.  Dün alınan karar doğrultusunda 24 saatliğine iki ülkeye yaptığı seferleri askıya alan THY ayrıca İran ve Irak hava sahası rotasını geçici süre kullanmamıştı. THY, bugün aldığı karar ile birlikte iki ülkenin hava sahasını kullanmaya da başlayacak.


- İstanbul
Türk Hava Yolları, Irak, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 04:40 Kaynak: DHA
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