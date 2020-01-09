THY'nin İran ve Irak uçuşları yeniden başlıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel THY'nin İran ve Irak uçuşları yeniden başlıyor - Son Dakika

THY'nin İran ve Irak uçuşları yeniden başlıyor

6 saat önce

Türk Hava Yolları(THY), tedbir amacıyla dün geceden itibaren geçici olarak durdurduğu Irak ve İran seferlerini bu akşam itibariyle yeniden başlatma kararı aldı.

THY'nin İran ve Irak uçuşları yeniden başlıyor, System.String[]

Türk Hava Yolları(THY), tedbir amacıyla dün geceden itibaren geçici olarak durdurduğu Irak ve İran seferlerini bu akşam itibariyle yeniden başlatma kararı aldı. THY, söz konusu ülkelerin hava sahalarını da kullanmaya başladı.

İran ile ABD arasında yaşanan kriz nedeniyle bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Türk Hava Yolları, dün akşamdan itibaren tedbir amacıyla Irak ve İran'a gerçekleştirilen tarifeli seferlerin geçici olarak durdurulduğunu açıklamıştı. Yine bu kapsamda THY uçakları bu ülkelerin hava sahalarını da belirtilen süreden beri kullanmıyordu.

HAVA SAHASI KULLANILMAYA BAŞLANDI

THY bugün aldığı kararla İran ve Irak hava sahalarının yeniden kullanılmaya başlandığını duyurdu. Geçici durdurmanın ardından ilk tarifeli uçuş ise bu akşam 21.05'te TK898 sefer sayılı uçuşla Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İran'ın başkenti Tahran'a gerçekleştirilecek.

(Ferhat Yasak/İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Türk Hava Yolları, Irak, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 05:05 Kaynak: İHA
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