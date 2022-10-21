THY'nin İstanbul-Bogota seferinde rahatsızlanan yolcu yaşamını yitirdi - Son Dakika
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THY'nin İstanbul-Bogota seferinde rahatsızlanan yolcu yaşamını yitirdi

21.10.2022 17:53
THY'nin İstanbul-Bogota seferinde rahatsızlanan yolcu yaşamını yitirdi

Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Bogota seferini gerçekleştiren uçakta rahatsızlanan 75 yaşındaki Kolombiyalı yolcu yaşamını yitirdi.

Kolombiya'nın başkenti Bogota'ya gitmek üzere dün saat 10.10'da İstanbul Havalimanı'ndan kalkan THY'nin TK801 sefer sayılı tarifeli uçağı Atlas Okyanusu üzerinde seyir halindeyken yolculardan biri rahatsızlandı.

PİLOT ACİL İNİŞ YAPTI

Rahatsızlanan yolcuya ilk müdahale kabin ekipleri tarafından yapıldı. 282 yolcusu bulunan uçağın pilotu, İrlanda Shannon Havalimanı'na acil iniş yaptı.

HAYATINI KAYBETTİ

Havalimanında yapılan tüm müdahalelere rağmen yolcunun hayatını kaybettiği öğrenildi. Cenazenin havalimanı sağlık ekiplerine teslim edilmesinin ardından THY uçağı, Bogota seferini tamamlamak için yeniden havalandı.

Kaynak: AA
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İstanbul Havalimanı, Türk Hava Yolları, Kolombiya, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel THY'nin İstanbul-Bogota seferinde rahatsızlanan yolcu yaşamını yitirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: THY'nin İstanbul-Bogota seferinde rahatsızlanan yolcu yaşamını yitirdi - Son Dakika
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