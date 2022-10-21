Havalimanında yapılan tüm müdahalelere rağmen yolcunun hayatını kaybettiği öğrenildi. Cenazenin havalimanı sağlık ekiplerine teslim edilmesinin ardından THY uçağı, Bogota seferini tamamlamak için yeniden havalandı.

Kaynak: AA

Lizbon-İstanbul uçağında bir yolcu bomba şakası yaptı! Sefer iptal olurken yolcu da gözaltına alındı

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Son Dakika › Güncel › THY'nin İstanbul-Bogota seferinde rahatsızlanan yolcu yaşamını yitirdi - Son Dakika

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