Son Dakika Haberleri: THY'nin İstanbul-New York aktarmasız uçuşunun 25. yılı
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THY'nin İstanbul-New York aktarmasız uçuşunun 25. yılı

1 saat önce

NEW Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-New York aktarmasız uçuşlarına başlamasının 25. yılı New York'ta düzenlenen törenle kutlandı.

THY'nin İstanbul-New York aktarmasız uçuşunun 25. yılı, System.String[]
NEW Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul- New York aktarmasız uçuşlarına başlamasının 25. yılı New York'ta düzenlenen törenle kutlandı.
İstanbul- New York aktarmasız uçuşlarının 25. yılı için Metropolitan Club'ta düzenlenen resepsiyona, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Alper Aktaş, THY New York Genel Müdürü Cenk Öcal, Brooklyn Belediye Başkanı Eric Adams ve çok sayıda davetli katıldı.
Başkonsolos Aktaş burada yaptığı konuşmada, THY'nin Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı olarak 124 ülkeye uçtuğunu, İstanbul- New Jersey uçuşlarının da bir ay içerisinde başlayacağını kaydetti.
Dışişleri mensubu olarak yaklaşık 20 yıldır Bulgaristan, İtalya, Irak gibi bölgeler de dahil olmak üzere görev yaptığı birçok ülkede THY yetkilileriyle çalıştığını anlatan Aktaş, "Bu 20 yıl boyunca gördüğüm şuydu. THY çok büyük fedakarlıklarla büyük bir başarı hikayesine imza atmış durumda. Burada alın terininin, emeğin ve adanmışlığın büyük etkisi var." diye konuştu.
THY New York Genel Müdürü Öcal da İstanbul-New York doğrudan uçuşlarının 1994'ten bu yana devam ettiğini belirtti.
Brooklyn Belediye Başkanı Adams ise özellikle Brooklyn'de yaşayan Türk toplumuyla bir aile gibi olduklarını vurgulayarak " Ulusal ya da uluslararası anlaşmazlıklara rağmen THY, Amerikan ruhunun bir parçasıdır ve uçmaya devam ettiği müddetçe biz de onu kucaklayacağız." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 07:20 Kaynak: AA
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