THY'nin İstanbul-Singapur uçaklarına çifte dezenfekte işlemi - Son Dakika
Son Dakika Güncel THY'nin İstanbul-Singapur uçaklarına çifte dezenfekte işlemi - Son Dakika

THY'nin İstanbul-Singapur uçaklarına çifte dezenfekte işlemi

6 saat önce

Enver ALAS / TÜRK Hava Yolları(THY)'nın İstanbul'daki havalimanlarında uçaklara yapılan dezenfekte işleminin bir benzeri, bugünden itibaren Singapur-İstanbul uçuşları öncesinde Singapur Changi Havalimanı'nda da gerçekleştirilmeye başlandı.

THY'nin İstanbul-Singapur uçaklarına çifte dezenfekte işlemi, System.String[]

Enver ALAS/ TÜRK Hava Yolları(THY)'nın İstanbul'daki havalimanlarında uçaklara yapılan dezenfekte işleminin bir benzeri, bugünden itibaren Singapur-İstanbul uçuşları öncesinde Singapur Changi Havalimanı'nda da gerçekleştirilmeye başlandı.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, haftada 7 frekans olarak sefer düzenlenen Singapur Changi Havalimanı'nda bugünden itibaren uçaklara dezenfekte işlemlerinin gerçekleştirilmeye başlandığı belirtildi. Açıklamada, seyahat güvenliğini sağlamak amacıyla hem İstanbul'da hem de Singapur'da yapılan dezenfekte işleminde, uluslararası laboratuvarlarda test edilmiş, Dünya Sağlık Örgütü, uçak üretici firmaları ve uluslararası havacılık otoriteleri tarafından gerçekleştirilen testleri başarıyla geçmiş kimyasal ilaçlar kullanıldığı kaydedildi. Dezenfekte uygulamasında havaya, özel bir cihaz ile püskürtülen kimyasal 10 dakika boyunca uçak içerisinde dezenfeksiyonu gerçekleştirerek virüs ve bakterilere karşı koruma sağlıyor. İşlem toplamda 25 dakika kadar sürüyor.

YOLCULARIN TEMAS ETTİĞİ HER NOKTA DERİNLEMESİNE TEMİZLENİYOR

Dezenfeksiyon işlemi ile baş üstü dolapları, pencereler, koltuk başları, koltuk kenarları, mutfak ve lavabolar başta olmak üzere yolcuların ve uçuş ekibinin temas ettiği her nokta derinlemesine temizleniyor. Her uçuştan sonra battaniye ve yastık gibi tekstil ürünleri değiştirilerek yüksek sıcaklıkta yıkama işlemi uygulanıyor.

Açıklamada THY'nin uluslararası seyahat güvenliğini önemli ölçüde ilgilendiren 'koronavirüs'e karşı süreci uluslararası sağlık ve havacılık otoriteleri ile iş birliği içerisinde takip ettiği ve gerekli önlemlerin  alındığı vurgulandı. Ayrıca operasyon merkezi İstanbul Havalimanı'nda uluslararası uçuşlardan gelen tüm uçaklarında dezenfeksiyon işleminin de aralıksız olarak devam ettiği bildirildi.


Türk Hava Yolları, Singapur, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 03:56 Kaynak: DHA
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