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THY, İtalya'daki grev nedeniyle yarın bazı seferlerini iptal etti - Son Dakika

THY, İtalya'daki grev nedeniyle yarın bazı seferlerini iptal etti

15.12.2021 13:44
THY, İtalya'daki grev nedeniyle yarın bazı seferlerini iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), İtalya'da hava trafik kontrolörleri ve havalimanı çalışanlarının grevi nedeniyle yarın yapılması planlanan bazı seferlerini iptal etti.

Türk Hava Yolları (THY), İtalya'da hava trafik kontrolörleri ve havalimanı çalışanlarının grevi nedeniyle yarın yapılması planlanan bazı seferlerini iptal etti.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, yarın İtalya'da hava trafik kontrolörleri ve havalimanı çalışanlarının da katılacağı bir grev yapılması bekleniyor.

Grevin 24 saat sürmesi öngörüldüğünden THY'nin bu ülkeye yapacağı bazı seferler iptal edildi. Diğer seferlerde de gecikmelerin yaşanacağı tahmin ediliyor.

Bu kapsamda, yarın "TK 1861-1862 İstanbul-Roma-İstanbul", "TK 1873-1874 İstanbul-Milano-İstanbul" ile "AnadoluJet TK 7794-7795 Sabiha Gökçen-Milano-Sabiha Gökçen" seferleri yapılamayacak.

Türk Hava Yolları, Grev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel THY, İtalya'daki grev nedeniyle yarın bazı seferlerini iptal etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: THY, İtalya'daki grev nedeniyle yarın bazı seferlerini iptal etti - Son Dakika
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