THY'nin İtalya uçuşlarına korona virüsü iptali - Son Dakika
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THY'nin İtalya uçuşlarına korona virüsü iptali

6 saat önce

TÜRK Hava Yolları, (THY) İtalya'da da görülen korona virüsü vakalarında artış nedeniyle 1 Mart tarihinde gerçekleştireceği bazı seferler karşılıklı olarak iptal ettiğini açıkladı.

THY'nin İtalya uçuşlarına korona virüsü iptali, System.String[]
TÜRK Hava Yolları, (THY) İtalya'da da görülen korona virüsü vakalarında artış nedeniyle 1 Mart tarihinde gerçekleştireceği bazı seferler karşılıklı olarak iptal ettiğini açıkladı.

Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Son dönemde, İtalya'da görülen yeni tip korona virüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle bu ülkeye düzenlediğimiz uçuşlarımızda bazı düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre, aşağıda uçuş numaraları belirtilen 1 Mart tarihli İtalya seferlerimiz iptal edilmiştir. Misafirlerinin seyahat güvenliğini daima ön planda tutan Türk Hava Yolları olarak süreci tüm uluslararası havacılık ve sağlık otoriteleri ile iş birliği içerisinde takip etmeye ve gerekli önlemleri almaya devam edeceğiz. 1 Mart - 31 Mayıs 2020 tarihleri arasında Türkiye çıkışlı, İtalya varışlı bileti olan misafirlerimiz için ücretsiz iade ve parkur/tarih değişiklik hakları tanınmıştır." denildi.

İPTAL OLAN SEFERLER

Türk Hava Yolları'nın korona virüsü nedeniyle 1 Mart tarihli iptal ettiği seferler:

TK1871 - TK1872 İstanbul (IST) - Venedik- İstanbul (IST), TK1869 - TK1870 İstanbul (IST)- Venedik- İstanbul (IST),  TK1325 - TK1326 İstanbul (IST) -Bologna- İstanbul (IST), TK1895 - TK1896 İstanbul (IST) - Milano - İstanbul (IST), TK1865 - TK1866 İstanbul (IST) - Roma - İstanbul (IST), TK1901 - TK1902 İstanbul (SAW) - Milano - İstanbul (SAW), TK1877 İstanbul (IST) - Milano.


- İstanbul
Türk Hava Yolları, İstanbul, İtalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 10:52 Kaynak: DHA
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