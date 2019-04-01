Son Dakika Haberleri: THY'nin Londra-Antalya Doğrudan Seferleri Başladı

THY'nin Londra-Antalya Doğrudan Seferleri Başladı

1 saat önce

Türk Hava Yolları (THY), Londra ve Antalya arasında doğrudan seferleri başlattı.

THY'nin Londra-Antalya Doğrudan Seferleri Başladı, System.String[]
Türk Hava Yolları (THY), Londra ve Antalya arasında doğrudan seferleri başlattı.

THY'den yapılan yazılı açıklamada, şirketin Londra'daki Gatwick Havalimanı ile Antalya Havalimanı arasında 26 Ekim'e kadar günlük doğrudan seferler başlattığı bildirildi.

İlki dün yapılan uçuşta gerçekleştirilen çekilişle iki yolcuya Londra-Antalya gidiş dönüş bileti hediye edildi.

THY ocak ayında da Londra-Ankara direkt uçuşlarını başlamıştı.

THY Büyük Britanya adasında İngiltere'de Heathrow, Gatwick, Birmingham, Manchester havaalanları ile İskoçya'da Edinburg Havaalanı olmak üzere 5 noktadan Türkiye'ye sefer düzenliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 02:57 Kaynak: AA

Gatwick Havalimanı, Antalya, Londra, Türk Hava Yolları, Ekonomi
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