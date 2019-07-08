Son Dakika Haberleri: THY'nin 'Maçka' uçağı şehit Eren Bülbül anısına uçtu
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THY'nin 'Maçka' uçağı şehit Eren Bülbül anısına uçtu

18 dakika önce

Türk Hava Yolları'nın filosuna katılan ilk "Dreamliner" tipi uçak olan ve Şehit Eren Bülbül'ün anısına "Maçka" ismi verilen rüya uçak ilk seferini Trabzon'a gerçekleştirdi.

THY'nin 'Maçka' uçağı şehit Eren Bülbül anısına uçtu, System.String[]
Türk Hava Yolları'nın filosuna katılan ilk "Dreamliner" tipi uçak olan ve Şehit Eren Bülbül'ün anısına "Maçka" ismi verilen rüya uçak ilk seferini Trabzon'a gerçekleştirdi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 01:17 
Türk Hava Yolları, Maçka, Ekonomi
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