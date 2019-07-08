THY'nin 'Maçka' uçağı şehit Eren Bülbül anısına uçtu
18 dakika önce
Türk Hava Yolları'nın filosuna katılan ilk "Dreamliner" tipi uçak olan ve Şehit Eren Bülbül'ün anısına "Maçka" ismi verilen rüya uçak ilk seferini Trabzon'a gerçekleştirdi.
Türk Hava Yolları
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 01:17
'nın filosuna katılan ilk "Dreamliner" tipi uçak olan ve Şehit Eren Bülbül'ün anısına "Maçka
" ismi verilen rüya uçak ilk seferini Trabzon
'a gerçekleştirdi.
'Maçka' adı verilen 'Rüya' uçağı, şehit Eren Bülbül için ilk seferini Trabzon'a yaptı
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