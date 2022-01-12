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Son dakika haberi | THY'nin "Mega Taşınma" belgeselinin ilk gösterimi İstanbul'da yapıldı - Son Dakika

Son dakika haberi | THY'nin "Mega Taşınma" belgeselinin ilk gösterimi İstanbul'da yapıldı

12.01.2022 14:44

Son dakika gündem haberi: Türk Hava Yollarının (THY), Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınması sırasında yapılan operasyonun anlatıldığı "Mega Taşınma" belgeselinin ilk gösterimi Feriye'de yapıldı.

Türk Hava Yollarının (THY), Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınması sırasında yapılan operasyonun anlatıldığı "Mega Taşınma" belgeselinin ilk gösterimi Feriye'de yapıldı.

National Geographic kanalında 16 Ocak'ta yayınlanacak belgeselin gösterimine katılan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, taşınmanın dünya sivil havacılık tarihinin çok önemli kilometre taşlarından birisi olduğunu söyledi.

45 saatte tamamlanması gereken operasyonu 32 saat gibi rekor bir sürede bitirerek muhteşem bir başarıya imza atıldığını belirten Aycı, dünyada bu ölçekte bir taşınma örneğinin olmadığını dile getirdi.

Dünyadaki taşınmaların büyük çoğunun aynı havalimanı yerleşkesinde yapıldığına dikkati çeken Aycı, THY'nin 50 kilometre ötedeki havalimanına taşınmasında ise Cumhuriyet tarihi kadar eski olan şirketin bütün hafızasının ve belleğinin yeniden düzenlenmesinin gerektiğini bildirdi.

Aycı, Atatürk Havalimanı'nda arkada bırakılmış büyük başarı hikayesinin olduğunu vurgulayarak, "O havalimanında yaşanmış tüm anılar, o havalimanında yapılmış tüm operasyonlar, tüm öğrenmeler geride bırakılacaktı ve yıllar yılı gelen tecrübenin oluşturduğu iş modeli de geride bırakılacaktı. Kalbimiz Atatürk Havalimanı'nda kalacaktı, aklımız Yeni Havalimanı'ndaydı." dedi.

Dünyanın izlediği taşınmayı başarıyla tamamladıklarını ifade eden Aycı, şöyle devam etti:

"(İstanbul) Havalimanıyla ilgili söylenenler bitmek bilmiyordu. Daha THY oraya taşınmadan, daha THY oraya gitmeden, daha orayı biz hiç kullanmadan 'Yok efendim pistler şöyleymiş, yok rüzgarlar böyleymiş, yok oraya inip kalkılamazmış. Yok orada operasyon yapılamazmış. Yok efendim, çok zor bir yermiş. Yok, havalimanının yapılış şekli şöyleymiş, böyleymiş, ölçek hatası varmış. O hatası varmış, bu hatası varmış.' Dünyada herkes bu konuda eksper kesilmiş, havalimanımızı yerden yere vurmaya başlamıştı. Hatta havalimanını yapan müteahhitlerimize, operasyonu orada gerçekleştiren, 41 ayda, bir inşaat rekoru kırılarak bir mühendislik harikası ortaya çıkartılmışken bir türlü bunun tadını Türkiye ve bunu başaran insanlar çıkaramamıştı. Bunu tasarlayan zeka, bunu tasarlayan devlet aklı ve vizyonu da bundan hak ettiği övgüyü alamamıştı."

Atatürk Havalimanı'nda dünyanın en kompakt ve dar alanda muhteşem operasyonlarını yaptıklarını dile getiren Aycı, yıllık yolcu sayısı 60 milyonu geçince burada bazı sorunlar yaşanmaya başladığını söyledi.

Havalimanının yapısından dolayı her metrekaresinin dolduğuna dikkati çeken Aycı, bu nedenle İstanbul'un yeni havalimanında sınırları zorlayan bir mekan istediklerini ifade etti.

İki yıl boyunca Hong Kong, Doha ve ABD'deki taşınma örneklerini en ince ayrıntısına kadar incelediklerini, personele verilen eğitimlerle taşınmayı sorunsuz yaptıklarını belirten Aycı, "Bu büyük vizyonu bize veren Sayın Cumhurbaşkanımıza, bu havalimanını inşa eden Ulaştırma Bakanlığımızdan tüm ilgili kurum ve kuruluşlara, burayı inşa eden vizyonu hayata geçiren, oradaki o operasyonu bugün bize sağlayan iş ortaklarımıza teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Başarılı bir belgesel çekildi

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, 2019'da yapılan bütün eleştirileri, şüpheleri ve soruları, taşınmanın başarılı olması nedeniyle geride bıraktıklarını söyledi.

Taşınma için çok başarılı bir belgesel çektiklerini dile getiren Aycı, "2019'da açılan İstanbul Havalimanı bugün Avrupa'da 2021 yılını lider havalimanı olarak, en yoğun havalimanı olarak kapattı. THY de Avrupa'yı lider kapattı. Avrupa'da en çok uçuşu olan network hava yolu olarak kapattı. THY, kargosuyla yolcusuyla Avrupa'da en çok uçuş yapan, Avrupa'da en çok yolcu taşıyabilen, Avrupa'da en fazla havada kalan şirket. Gelirini en az kaybeden şirket. Halka açık bir şirketiz. Sadece bu kadarını söyleyeyim. 2019'un da önünde kapattık." şeklinde konuştu.

47 bin 300 ton ağırlığındaki malzeme taşındı

Türk Hava Yollarının dünyanın en büyük havalimanı projesi olan İstanbul Havalimanı'na taşınma operasyonu, 6 Nisan 2019'da planlanandan kısa bir sürede, 32 saatte başarıyla tamamlanarak sivil havacılık tarihinin en önemli taşınma operasyonlarından biri olarak tarihe geçti.

THY, operasyonun başarılı şekilde gerçekleşmesi için Atatürk Havalimanı'na Singapur uçuşuyla veda ederek saat 14.00'te uçuş operasyonlarına İstanbul Havalimanı'ndan devam edecek şekilde 12 saat ara verdi.

Tarihi operasyonda taşınma güzergahı araç trafiğine kapatıldı. 12 saat içerisinde 33 futbol sahasına eş değer 47 bin 300 ton ağırlığındaki malzeme Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na nakledildi. Ayrıca 44 ton ağırlığındaki uçak çekme aparatlarından en hassas ekipmanlara kadar 12 bin parça malzemenin 1000'i aşkın araçla taşındığı büyük operasyonda 5 binden fazla çalışan görev aldı.

Son dakika haberi | THY'nin Mega Taşınma belgeselinin ilk gösterimi İstanbul'da yapıldı
Son dakika haberi | THY'nin Mega Taşınma belgeselinin ilk gösterimi İstanbul'da yapıldı
Son dakika haberi | THY'nin Mega Taşınma belgeselinin ilk gösterimi İstanbul'da yapıldı
Son dakika haberi | THY'nin Mega Taşınma belgeselinin ilk gösterimi İstanbul'da yapıldı

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İstanbul Havalimanı, Atatürk Havalimanı, Türk Hava Yolları, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | THY'nin 'Mega Taşınma' belgeselinin ilk gösterimi İstanbul'da yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | THY'nin "Mega Taşınma" belgeselinin ilk gösterimi İstanbul'da yapıldı - Son Dakika
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