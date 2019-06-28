Son Dakika Haberleri: THY'nin Olağan Genel Kurulu Toplantısı gerçekleşti
Son Dakika Güncel Haber

THY'nin Olağan Genel Kurulu Toplantısı gerçekleşti

51 dakika önce

Türk Hava Yolları'nın (THY) Olağan Genel Kurulu bugün gerçekleşti.

THY'nin Olağan Genel Kurulu Toplantısı gerçekleşti, System.String[]
Türk Hava Yolları'nın (THY) Olağan Genel Kurulu bugün gerçekleşti. Genel Kurul'da yapılan oylama sonucunda THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Mehmet İlker Aycı'nın Yönetim Kurulu Başkanı olarak yeniden seçilmesine oy çokluğu ile karar verildi.
THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklamaya göre, THY'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün gerçekleşti. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeliklerine C grubu hisseyi temsilen ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak Mehmet İlker Aycı'nın, Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak Mecit Eş'in, Yönetim Kurulu üyeleri olarak Bilal Ekşi, Orhan Birdal, Mithat Görkem Aksoy ve Salim Arda Ermut'un, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeleri olarak Ogün Şanlıer, Fatmanur Altun ve Mehmet Muzaffer Akpınar'ın 2 yıllık süre için görev yapmak üzere seçilmelerine karar verildiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 09:27 Kaynak: AA
Mehmet İlker, Türk Hava Yolları, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Metrelerce yükseklikte tehlike! Ölümle burun buruna çalışıyor ABD İstanbul Konsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un tutukluluk haline devam kararı Dünyaca ünlü bilim insanı Leonardo da Vinci'nin Robotu Üretildi Motorlu testere faciası! Cinsel organını parçaladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 22:18:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: THY'nin Olağan Genel Kurulu Toplantısı gerçekleşti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]