Son Dakika Haberleri: THY'nin Paris'ten İstanbul'a Gelecek Uçağında Motor Arızası

THY'nin Paris'ten İstanbul'a Gelecek Uçağında Motor Arızası

13 dakika önce

Türk Hava Yolları'nın (THY) Paris-İstanbul Sabiha Gökçen seferini yapacak olan Airbus 320 tipi yolcu uçağında kalkış öncesi motor arızası meydana geldi.

THY'nin Paris'ten İstanbul'a Gelecek Uçağında Motor Arızası, System.String[]


Türk Hava Yolları'nın (THY) Paris- İstanbul Sabiha Gökçen seferini yapacak olan Airbus 320 tipi yolcu uçağında kalkış öncesi motor arızası meydana geldi. Yolcular arıza nedeniyle uzun süre havalimanında bekletildikleri gerekçesiyle isyan etti.

Paris Charles de Gaulle Havalimanı'ndan bugün Türkiye saati ile 16.45'te kalkış yapması planlanan TK1820 sefer sayılı THY'nin Airbus 320-232 tipi uçağında, pist başına gitmek için ilerlediği sırada motor arızası meydana geldi. Bunun üzerine park yerine geri dönen TC-JPL kuyruk tescilli uçağın yolcuları terminale geri götürüldü. 4 saat gecikmeye giren uçağın yolcuları uzun süre havalimanında bekletilmelerine isyan ederek yetkilileri protesto etti. Görevliler ile yolcular arasında tartışmalar yaşandı. Tartışmaların artması üzerine Fransız polisi olaya dahil oldu. Yolcuların protestoları sonrası Fransız yetkililerin de devreye girmesiyle yolcular otele götürüldü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 01:44 Kaynak: DHA

Sabiha Gökçen, Paris, İstanbul, Türk Hava Yolları, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu, Vatandaşın, "Onlar Cennet Vaat Ettiler, Siz Niye Vaat Etmediniz" Sorusuna Böyle Yanıt Verdi İYİ Partili Koray Aydın'dan Seçime Günler Kala İddialı Sözler: Ankara Bitti, İstanbul'da da İmamoğlu Öne Geçti

CHP İstanbul Adayı İmamoğlu: Ezana Saygısızlığa En Yüksek Direnci Ben Gösteririm Demir Grup Sivasspor'un Uçuşuna Yıldırım Rötarı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 01:57:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: THY'nin Paris'ten İstanbul'a Gelecek Uçağında Motor Arızası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]