THY'nin rakiplerine göre şansı yüksek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi THY'nin rakiplerine göre şansı yüksek - Son Dakika Ekonomi

THY'nin rakiplerine göre şansı yüksek

13 dakika önce

Korona virüs (Covid-19) salgınının büyük ekonomik zarara uğrattığı sektörlerden biri de hava yolu yolcu taşımacılığı oldu.

THY'nin rakiplerine göre şansı yüksek, System.String[]

Korona virüs (Covid-19) salgınının büyük ekonomik zarara uğrattığı sektörlerden biri de hava yolu yolcu taşımacılığı oldu. Uluslararası hava taşımacılığı sektöründe önümüzdeki dönemlerde neler yaşanabileceğini değerlendiren Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Dr. Öğretim Görevlisi Damla Özkılınç, Türk Hava Yollarının (THY) rakiplerinin pazardan çekilme ihtimaline dikkat çekti. Uluslararası Finans ve Muhasebe Uzmanı Dr. Özkılınç, G-20 ülkeleri sıralamasında yeni gelişmelerin beklendiğini de söyledi.

Uluslararası Para Fonu IMF'in 192 ülke ekonomisini kapsayan raporunu hatırlatan Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Dr. Öğretim Görevlisi Damla Özkılınç, "IMF'nin, Covid-19 salgınının yayılmasını önlemek adına hükümetlerin insani ve ekonomik kısıtlamaları kapsamında ekonomik etkilenmelerini araştıran raporunda da görüldüğü üzere; Türkiye'den mart ayında sermaye çıkışları yaşandığı ve Türk Lirası'nın dolar karşısında yüzde 10 değer kaybettiği bildirildi. Bu durum, rezervlerin 10 milyar dolar düşmesi ile sonuçlandı. Nisan ayının ilk 2 haftasında ise Türk Lirası, Dolar karşısında Türkiye'nin dış finansman tarafında istediği desteği henüz bulamamış olması nedeni ile yüzde 4 daha değer kaybetti. Ancak, hükümetin 100 milyar liralık 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' paketi ile lokomotif sektör sayılabilecek ulaştırma ve sanayi şirketlerine destek olunması amaçlandı. Merkez Bankasının açıkladığı faiz indirimi ve KOBİ'lere sağlanan kredilerde sürenin uzatılması da likidite piyasasını rahatlatmak için alınmış önlemlerin başında geldi" dedi.

G-20 sıralamasında yeni gelişmeler

Tüm dünyada dip noktaları gören petrol fiyatlarının, fosil yakıt satmadan G-20'ye girmeyi başaran Türkiye'nin lehine işlediğini belirten Dr. Özkılınç, "Rusya'nın yüzde 90 geliri fosil yakıttan geliyor. Bu oran Suudi Arabistan'dan da yüksek. Petrol fiyatlarının düşüp özellikle fosil yakıtların devre dışı kaldığı yeni bir dünya düzeni aşikar. Bu Türkiye açısından olumlu bir gelişme olarak yansıyacaktır. Bu sayede G-20 sıralaması değişecektir. Sıralamanın değişmesi ile uzun vadede Türkiye'nin dünya sıralamasında daha yukarılara çıkacağı öngörülmekte" diye konuştu.

THY'nin rakiplerinin pazardan çekilme ihtimali

Türkiye'nin en değerli markaları arasında yer alan THY'nin, salgının neden olduğu olumsuz gelişmelerden nasıl etkilenebileceğini değerlendiren Özkılınç, "Ulaştırma sektörünün lokomotifi THY'nin kısa vadede olumsuz etkilenebileceği düşünülse bile diğer taraftan THY'nin rakiplerinin pazardan çekilme ihtimali ve Avrupa Birliği merkezli hub yani transfer merkezi noktalarının da sektörde oldukça gerilere düşmesi muhtemel. Tüm bu gelişmelerin THY'ye olumlu yansıyacağı öngörülmekte. Bu bağlamda da THY ve İstanbul Havalimanı denklemi olumlu kalmaya devam edebilir" bilgisini verdi. - İZMİR

Türk Hava Yolları, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 10:07 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüsü fırsat bilen aracılar, küçükbaş hayvan alımında fiyatları 10 TL aşağıya çekerek besicileri mağdur etti
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: 20-45 yaş arası çok vaka var Son dakika: DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını bazı Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Azalma yok, artış var Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 1 milyar 689 milyon liraya ulaştı Yaş engeline takılan Zafer Ergin, Arka Sokaklar'ın çekiminde yer almayacak Honda Türkiye, 20 Nisan tarihinde üretime tekrar başlayacak Kamerunlu Samuel Eto'o, ülkesinde 100 bin kişiye yardımda bulunacak Hafta sonu pazarları sokağa çıkma yasağı nedeniyle cuma ve pazartesi günleri kurulacak Dünya'nın dilindeki o hemşire sadece DHA'ya konuştu: oğlumu bir aydır görmüyorum Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi Kalın, "Ülke genelinde neden sokağa çıkma yasağı getirilmedi?" sorusuna yanıt verdi: Ekonomiye maliyeti ağır olurdu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 16.00'da basın toplantısı düzenleyecek Fatih Terim: Koronavirüs sonrasında egomuzun hiçbir manası yok DÜNYA'NIN DİLİNDEKİ O HEMŞİRE SADECE DHA'YA KONUŞTU: OĞLUMU BİR AYDIR GÖRMÜYORUM Son dakika: Benzine 15 kuruş, motorine ise 10 kuruş zam geliyor
Son dakika: Benzine 15 kuruş, motorine ise 10 kuruş zam geliyor Son dakika: Benzine 15 kuruş, motorine ise 10 kuruş zam geliyor         
10:15
Son Dakika: Sokağa çıkma yasağı uygulanacak 31 ilde polis ve jandarma uygulama yapacak Son Dakika: Sokağa çıkma yasağı uygulanacak 31 ilde polis ve jandarma uygulama yapacak         
10:03
İzmir Büyükşehir Belediyesi, metroda ücretsiz maske dağıtmaya başladı İzmir Büyükşehir Belediyesi, metroda ücretsiz maske dağıtmaya başladı         
10:01
Koronayı yenerek sağlığına kavuşan genç kız: Babamı aradım, bana 'eve gelme' dedi Koronayı yenerek sağlığına kavuşan genç kız: Babamı aradım, bana 'eve gelme' dedi         
10:01
Karantinada en dikkatsiz davrandığı süreci anlatan Oğuzhan Koç: Yemek getiren kargocuyla sarılıp öpüştük Karantinada en dikkatsiz davrandığı süreci anlatan Oğuzhan Koç: Yemek getiren kargocuyla sarılıp öpüştük         
09:46
Bağış kampanyası nedeniyle İBB Başkanı İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı Bağış kampanyası nedeniyle İBB Başkanı İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı         
09:40
Kız arkadaşıyla buluşmak için karantinadan kaçan iş adamının başı derde girdi Kız arkadaşıyla buluşmak için karantinadan kaçan iş adamının başı derde girdi         
09:39
Fatih Terim: Koronavirüs sonrasında egomuzun hiçbir manası yok Fatih Terim: Koronavirüs sonrasında egomuzun hiçbir manası yok         
09:36
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 16.00'da basın toplantısı düzenleyecek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 16.00'da basın toplantısı düzenleyecek         
09:31
Çin ekonomisi koronavirüsün etkisiyle 28 yıl sonra ilk kez küçüldü Çin ekonomisi koronavirüsün etkisiyle 28 yıl sonra ilk kez küçüldü         
09:30
Aydın'da yaşayan çift, devletten aldığı 30 bin liralık hibeyle yıllık 8 ton mantar üretiyor Aydın'da yaşayan çift, devletten aldığı 30 bin liralık hibeyle yıllık 8 ton mantar üretiyor         
09:09
İstanbul Boğazı'ndan İstanbul Boğazı'ndan "Corona" isimli gemi geçti         
09:08
Evden çıkamayan çocuk, 'yasal hakkım' diyerek jandarmadan cips istedi Evden çıkamayan çocuk, 'yasal hakkım' diyerek jandarmadan cips istedi         
09:00
Tam bitti derken yeniden başladı: Çin'de koronavirüs sebebiyle 1 günde 1290 ölüm Tam bitti derken yeniden başladı: Çin'de koronavirüs sebebiyle 1 günde 1290 ölüm         
08:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gamze Pala'nın ailesine taziyelerini iletti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gamze Pala'nın ailesine taziyelerini iletti         
08:35
İranlı İranlı "Zombi gelin" koronavirüse yakalandı         
08:32
Koronavirüsü atlatan sunucu Burak Akkul yaşadıklarını anlattı Koronavirüsü atlatan sunucu Burak Akkul yaşadıklarını anlattı         
08:31
Profesör, Sağlık Bakanlığı'nın korona verilerini anlık takip ettiği Halk Sağlığı Sistemi'ni anlattı Profesör, Sağlık Bakanlığı'nın korona verilerini anlık takip ettiği Halk Sağlığı Sistemi'ni anlattı         
08:05
Doktorlar koronavirüsün yeni belirtisini açıkladı: Bacaklarda döküntü Doktorlar koronavirüsün yeni belirtisini açıkladı: Bacaklarda döküntü         
07:54
Survivor'un 49. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan, ilgisi olduğu Nisa ile baş başa konuşuyor Survivor'un 49. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan, ilgisi olduğu Nisa ile baş başa konuşuyor         
07:33
Cübbeli Ahmet Hoca: Camiler bir cuma önce kapatılmalıydı çünkü bütün umreciler camideydi Cübbeli Ahmet Hoca: Camiler bir cuma önce kapatılmalıydı çünkü bütün umreciler camideydi         
07:32
Sokağa çıkma yasağı öncesinde, Luppo aldığı için çok konuşulan adamın hikayesi uydurma çıktı Sokağa çıkma yasağı öncesinde, Luppo aldığı için çok konuşulan adamın hikayesi uydurma çıktı         
07:21
Ordu'da gece yarısı eğlence mekanına baskın: 21 gözaltı Ordu'da gece yarısı eğlence mekanına baskın: 21 gözaltı         
06:01
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Çin'in koronavirüs mücadelesine ilişkin: Saf olmayalım, Çin'de bilmediğimiz şeyler oldu Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Çin'in koronavirüs mücadelesine ilişkin: Saf olmayalım, Çin'de bilmediğimiz şeyler oldu         
01:58
'İnek tarlaya girdi' kavgasında taş ve sopalar havada uçuştu: 9 yaralı 'İnek tarlaya girdi' kavgasında taş ve sopalar havada uçuştu: 9 yaralı         
01:11
Prof. Dr. Ercüment Ovalı'nın Prof. Dr. Ercüment Ovalı'nın "Acilen klinik testlere alınmalı" dediği Dornaz Alfa nedir?         
01:02
Abdullah Avcı'dan Sergen Yalçın sözleri: Beşiktaş onu, o da Beşiktaş'ı istiyordu Abdullah Avcı'dan Sergen Yalçın sözleri: Beşiktaş onu, o da Beşiktaş'ı istiyordu         
00:39
Arkadaşların silahlı kavgasına aileler karıştı: 2 yaralı, 2 gözaltı Arkadaşların silahlı kavgasına aileler karıştı: 2 yaralı, 2 gözaltı         
00:26
Ercüment Ovalı Ercüment Ovalı "Hayat kurtarabilir" dediği koronavirüs ilacının adını paylaştı: Dornaz Alfa         
00:23
Mbaye Diagne: En büyük hayalim Mekke'ye gitmek Mbaye Diagne: En büyük hayalim Mekke'ye gitmek         
00:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2020 10:20:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: THY'nin rakiplerine göre şansı yüksek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]