Son Dakika Haberleri: THY'nin 'Rüya uçağı' ilk yurt dışı uçuşunu Bali'ye yaptı
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THY'nin 'Rüya uçağı' ilk yurt dışı uçuşunu Bali'ye yaptı

3 saat önce

DÜNYAnın en fazla ülkeye uçan havayolu şirketi olan Türk Hava Yolları (THY) uçuş ağına Endonezya Bali'yi ekledi.

THY'nin 'Rüya uçağı' ilk yurt dışı uçuşunu Bali'ye yaptı, System.String[]
DÜNYAnın en fazla ülkeye uçan havayolu şirketi olan Türk Hava Yolları (THY) uçuş ağına Endonezya Bali'yi ekledi.

THY'nin Dünya'nın ünlü tatil adalarından biri olan Bali'ye yaptığı ilk seferi ilklere sahne oldu. 250 yolcu ile gerçekleştirilen ilk sefer, bir kaç hafta önce filoya katılan ve şehit Eren Bülbül'ün hatırasını yaşatmak için doğum yeri Maçka ile adlandırılan Boeing 787-9 Dreamliner uçağı ile gerçekleşti. Haftada 7 frekans olarak icra edilecek Bali seferlerini tercih edecek yolcular tüm vergiler dahil 748 Dolar'dan bilet alabilecek. Bali hat açılışı nedeniyle Ngurah Rai Havalimanı'nda gerçekleşen törende bir konuşma yapan THY Satış Başkanı Kerem Sarp, "Filomuza katılan yeni nesil uçaklarımızla daha uç noktalara direkt uçuşlara başlatıyoruz. Bali seferimiz ile birlikte Türk Hava Yolları'nın geniş uçuş ağına yeni bir nokta daha ekledik" dedi.


- İstanbul
Türk Hava Yolları, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 04:59 Kaynak: DHA
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