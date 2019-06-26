Son Dakika Haberleri: THY'nin 'rüya uçağı' İstanbul'da
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THY'nin 'rüya uçağı' İstanbul'da

52 dakika önce

THY'nin filosuna kattığı, "rüya uçak" olarak tabir edilen ilk "Boeing 787-9 Dreamliner'ın İstanbul Havalimanı'na gelişinde karşılama töreni düzenlendi.

THY'nin 'rüya uçağı' İstanbul'da, System.String[]
THY'nin filosuna kattığı, "rüya uçak" olarak tabir edilen ilk "Boeing 787-9 Dreamliner'ın İstanbul Havalimanı'na gelişinde karşılama töreni düzenlendi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 07:08 
İstanbul, Türk Hava Yolları, Ekonomi
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