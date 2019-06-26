THY'nin 'rüya uçağı' İstanbul'da
52 dakika önce
THY'nin filosuna kattığı, "rüya uçak" olarak tabir edilen ilk "Boeing 787-9 Dreamliner'ın İstanbul Havalimanı'na gelişinde karşılama töreni düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 07:08
THY'nin filosuna kattığı, "rüya uçak" olarak tabir edilen ilk "Boeing
787-9 Dreamliner'ın İstanbul
Havalimanı'na gelişinde karşılama töreni düzenlendi.
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