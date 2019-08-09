THY'nin "rüya uçağı" İstanbul-Washington seferlerine başladı
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-THY'nin yeni uçağı "B787-9 Dreamliner" İstanbul-Washington seferlerine başladı WASHINGTON - Türk Hava Yolları'nın (THY) kısa süre önce filosuna kattığı Boeing 787-9 Dreamliner yolcu uçağı, ilk İstanbul-Washington seferini gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 06:13 Kaynak: AA
-THY'nin yeni uçağı "B787-9 Dreamliner" İstanbul- Washington
seferlerine başladı WASHINGTON - Türk Hava Yolları
'nın (THY) kısa süre önce filosuna kattığı Boeing
787-9 Dreamliner yolcu uçağı, ilk İstanbul-Washington seferini gerçekleştirdi.
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