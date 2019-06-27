THY'nin 'rüya uçağı'na 'Maçka' ismi verildi
39 dakika önce
THY, dün filosuna dahil olan ilk "Boeing 787-9 Dreamliner'a, Trabzon'da şehit düşen Eren Bülbül'ün memleketi "Maçka" adının verildiğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 09:08
THY, dün filosuna dahil olan ilk "Boeing
787-9 Dreamliner'a, Trabzon
'da şehit düşen Eren Bülbül'ün memleketi "Maçka
" adının verildiğini duyurdu.
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THY'nin rüya uçağının ismi "Maçka" oldu
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