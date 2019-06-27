Son Dakika Haberleri: THY'nin 'rüya uçağı'na 'Maçka' ismi verildi
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THY'nin 'rüya uçağı'na 'Maçka' ismi verildi

39 dakika önce

THY, dün filosuna dahil olan ilk "Boeing 787-9 Dreamliner'a, Trabzon'da şehit düşen Eren Bülbül'ün memleketi "Maçka" adının verildiğini duyurdu.

THY'nin 'rüya uçağı'na 'Maçka' ismi verildi, System.String[]
THY, dün filosuna dahil olan ilk "Boeing 787-9 Dreamliner'a, Trabzon'da şehit düşen Eren Bülbül'ün memleketi "Maçka" adının verildiğini duyurdu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 09:08 
Boeing, Trabzon, Türk Hava Yolları, Maçka, Ekonomi
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