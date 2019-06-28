Son Dakika Haberleri: THY'nin "rüya uçağı"na "Maçka" isminin verilmesi
Son Dakika Güncel Haber

THY'nin "rüya uçağı"na "Maçka" isminin verilmesi

2 dakika önce

Türk Hava Yolları (THY) şehit Eren Bülbül'ün memleketi "Maçka"nın adının verildiği ilk Boeing 787-9 Dreamliner uçağının seferden önceki hazırlığının görüntüsünü yayımladı.

Türk Hava Yolları (THY) şehit Eren Bülbül'ün memleketi "Maçka"nın adının verildiği ilk Boeing 787-9 Dreamliner uçağının seferden önceki hazırlığının görüntüsünü yayımladı.
THY, Trabzon'da 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit düşen Eren Bülbül'ün anısına memleketi "Maçka" ismi verilen uçağın sefere çıkması için hazırlıklara başladı.
THY'nin resmi Twitter hesabından "İyi ki varsın Eren! Eren'in anısına, yeni uçağımız Dreamliner'ın adı Maçka. Uçağımız çok yakında Trabzon'da" ifadeleriyle yapılan paylaşımda, 15 saniyelik video da yer aldı.
Bu paylaşım, kısa sürede binlerce kez paylaşıldı.
THY'nin rüya uçağı na Maçka isminin verilmesi
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 08:35 Kaynak: AA
Boeing, Türk Hava Yolları, Maçka, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hakkari'den acı haber! Kaza kurşunuyla yaralanan askerimiz şehit oldu Hakkari Çukurca'da hain saldırı: 1 askerimiz şehit oldu Boğaz'da bir gemi, Şehir Hatları vapuruna çarptı! O anlar kamerada Galatasaray, Valentine Ozornwafor ile 4 yıllık sözleşme imzaladı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 20:37:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: THY'nin "rüya uçağı"na "Maçka" isminin verilmesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]