Son Dakika Haberleri: THY'nin "Rüya" uçağı Şehit Eren Bülbül anısına uçtu
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THY'nin "Rüya" uçağı Şehit Eren Bülbül anısına uçtu

2 saat önce

-Yolcu detayları -Hasan Kaçan ve Şehit Eren Bülbül'ün kardeşleri ve yolcularla röportajlar -Uçaktan detaylar Türk Hava Yolları'nın filosuna katılan "DreamLiner" tipi, "Maçka" isimli rüya uçağı ilk seferinde Şehit Eren Bülbül için Trabzon'a uçtu.

THY'nin
-Yolcu detayları
- Hasan Kaçan ve Şehit Eren Bülbül'ün kardeşleri ve yolcularla röportajlar
-Uçaktan detaylar Türk Hava Yolları'nın filosuna katılan "DreamLiner" tipi, "Maçka" isimli rüya uçağı ilk seferinde Şehit Eren Bülbül için Trabzon'a uçtu.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:00 Kaynak: AA
Türk Hava Yolları, Güncel
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