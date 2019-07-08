THY'nin "Rüya" uçağı Şehit Eren Bülbül anısına uçtu
2 saat önce
-Yolcu detayları -Hasan Kaçan ve Şehit Eren Bülbül'ün kardeşleri ve yolcularla röportajlar -Uçaktan detaylar Türk Hava Yolları'nın filosuna katılan "DreamLiner" tipi, "Maçka" isimli rüya uçağı ilk seferinde Şehit Eren Bülbül için Trabzon'a uçtu.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:00 Kaynak: AA
-Yolcu detayları
- Hasan Kaçan
ve Şehit Eren Bülbül'ün kardeşleri ve yolcularla röportajlar
-Uçaktan detaylar Türk Hava Yolları
'nın filosuna katılan "DreamLiner" tipi, "Maçka
" isimli rüya uçağı ilk seferinde Şehit Eren Bülbül için Trabzon
'a uçtu.
'Maçka' adı verilen 'Rüya' uçağı, şehit Eren Bülbül için ilk seferini Trabzon'a yaptı
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