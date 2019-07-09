THY'nin rüya uçağı tarifeli seferlere başladı
1 saat önce
Şehit Eren Bülbül'ün anısına dün Trabzon'a özel uçuş gerçekleştiren THY'nin filosuna katılan ilk B787-9 (Dreamliner) tipi uçağı Maçka, ilk tarifeli seferini Antalya'ya yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 12:52
Şehit Eren Bülbül'ün anısına dün Trabzon
'a özel uçuş gerçekleştiren THY'nin filosuna katılan ilk B787-9 (Dreamliner) tipi uçağı Maçka
, ilk tarifeli seferini Antalya
'ya yaptı.
Şarkıcı Sinan Akçıl, 15 Temmuz şehidi Batuhan Ergin'in ailesiyle buluştu
Genç kıza ormanda işkence yapan sanıkların savunması "pes" dedirtti: Sadece dövdük
Hakkari'de askeri araca saldırı: 2 askerimiz şehit, bir askerimiz yaralı
İstanbul Havalimanı'nda bagaj bandına giren kadın herkesi şaşkına çevirdi