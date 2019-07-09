Son Dakika Haberleri: THY'nin rüya uçağı tarifeli seferlere başladı
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THY'nin rüya uçağı tarifeli seferlere başladı

1 saat önce

Şehit Eren Bülbül'ün anısına dün Trabzon'a özel uçuş gerçekleştiren THY'nin filosuna katılan ilk B787-9 (Dreamliner) tipi uçağı Maçka, ilk tarifeli seferini Antalya'ya yaptı.

THY'nin rüya uçağı tarifeli seferlere başladı, System.String[]
Şehit Eren Bülbül'ün anısına dün Trabzon'a özel uçuş gerçekleştiren THY'nin filosuna katılan ilk B787-9 (Dreamliner) tipi uçağı Maçka, ilk tarifeli seferini Antalya'ya yaptı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 12:52 
Türk Hava Yolları, Trabzon, Antalya, Ekonomi
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