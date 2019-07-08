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THY'nin "rüya uçağı" Trabzon'da

1 saat önce

İlk seferini şehit Eren Bülbül anısına gerçekleştiren Türk Hava Yollarının (THY) "Maçka" isimli "rüya uçağı", Trabzon Havalimanı'na geldi.

İlk seferini şehit Eren Bülbül anısına gerçekleştiren Türk Hava Yollarının (THY) "Maçka" isimli "rüya uçağı", Trabzon Havalimanı'na geldi.
THY'nin filosuna katılan ilk "Boeing 787-9 Dreamliner" olan ve şehit Bülbül'ün anısına "Maçka" adı verilen uçak, saat 11.56'da Trabzon Havalimanı'na indi.
İstanbul Havalimanı'ndan 300 yolcusuyla TK 4900 sefer sayılı özel uçuşla kente gelen uçak, pistte itfaiye araçlarının oluşturduğu "su takı" töreniyle karşılandı.
Karşılama törenine, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de katıldı.
Uçuşa katılan yolculara, Devlet Hava Meydanları İşletmesi görevlilerince bordo-mavi fular hediye edildi. Bazı yolcular, indikten sonra uçak önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.
Uçakla gelenler, gün içinde şehit Eren Bülbül'ün mezarını ziyaret edip, akşam İstanbul'a dönecek.
Öte yandan, dün Trabzon'da gösteri sunan Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, uçağın gelişi dolayısıyla 2 selamlama uçuşu gerçekleştirdi.
THY filosuna dahil olan ilk "Boeing 787-9 Dreamliner"a, Trabzon'da 11 Ağustos 2017'de terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit düşen Eren Bülbül'ün memleketi "Maçka" adı verilmişti.
THY'nin rüya uçağı Trabzon'da
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 02:10 Kaynak: AA
Türk Hava Yolları, Maçka, Güncel
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