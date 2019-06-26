THY'nin 'rüya uçak' olarak adlandırılan ilk Boeing 787-9 Dreamliner tipi uçağı İstanbul...
1 saat önce
THY'nin 'rüya uçak' olarak adlandırılan ilk Boeing 787-9 Dreamliner tipi uçağı İstanbul Havalimanı'na iniyor.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 05:05 Kaynak: İHA
THY'nin 'rüya uçak' olarak adlandırılan ilk Boeing
787-9 Dreamliner tipi uçağı İstanbul
Havalimanı'na iniyor.
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