Son Dakika Haberleri: THY'nin 'rüya uçak' olarak adlandırılan ilk Boeing 787-9 Dreamliner tipi uçağı İstanbul...
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THY'nin 'rüya uçak' olarak adlandırılan ilk Boeing 787-9 Dreamliner tipi uçağı İstanbul...

1 saat önce

THY'nin 'rüya uçak' olarak adlandırılan ilk Boeing 787-9 Dreamliner tipi uçağı İstanbul Havalimanı'na iniyor.

THY'nin 'rüya uçak' olarak adlandırılan ilk Boeing 787-9 Dreamliner tipi uçağı İstanbul Havalimanı'na iniyor.
THY'nin 'rüya uçak' olarak adlandırılan ilk Boeing 787-9 Dreamliner tipi uçağı İstanbul...
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 05:05 Kaynak: İHA
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