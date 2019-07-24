THY'nin "rüya uçak" tanıtım videosu
1 saat önce
Türk Hava Yolları (THY), filosuna katılan "B787-9 Dreamliner" tipi uçağın hangardaki montaj ve boyama çalışmalarının görüntüsünü yayımladı.
Türk Hava Yolları Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 05:54 Kaynak: AA
(THY), filosuna katılan "B787-9 Dreamliner" tipi uçağın hangardaki montaj ve boyama çalışmalarının görüntüsünü yayımladı.
THY resmi Twitter
adresinden yapılan paylaşımda, filodaki yeni Dreamliner'lar ile büyümeye devam edildiği belirtildi.
Paylaşımda, "Sizi #Rüyagibi bir yolculuğa çıkaracak uçağımızı daha yakından tanıyın. #TürkHavaYolları #Dreamliner" ifadeleriyle uçağın montaj ve boyama çalışmalarına ait videoya yer verildi.
Son dakika! Bahçeli'den Lozan açıklaması Son dakika! Esenler Otogarı'nın İSPARK'a devri durduruldu Patlayan klima motoru duvar yıktı: 1 yaralı Deniz kıyılarının doldurulmasına AYM "dur" dedi