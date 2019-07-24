Son Dakika Haberleri: THY'nin "rüya uçak" tanıtım videosu
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THY'nin "rüya uçak" tanıtım videosu

52 dakika önce

Türk Hava Yolları (THY), filosuna katılan "B787-9 Dreamliner" tipi uçağın hangardaki montaj ve boyama çalışmalarının görüntüsünü yayımladı.

Türk Hava Yolları (THY), filosuna katılan "B787-9 Dreamliner" tipi uçağın hangardaki montaj ve boyama çalışmalarının görüntüsünü yayımladı.
THY resmi Twitter adresinden yapılan paylaşımda, filodaki yeni Dreamliner'lar ile büyümeye devam edildiği belirtildi.
Paylaşımda, "Sizi #Rüyagibi bir yolculuğa çıkaracak uçağımızı daha yakından tanıyın. #TürkHavaYolları #Dreamliner" ifadeleriyle uçağın montaj ve boyama çalışmalarına ait videoya yer verildi.
THY'nin rüya uçak tanıtım videosu
Türk Hava Yolları, Twitter, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 06:19 Kaynak: AA
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