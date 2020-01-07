THY'NİN SABİHA GÖKÇEN'DEKİ UÇUŞ OPERASYONLARI DURDURULDU - Son Dakika

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THY'NİN SABİHA GÖKÇEN'DEKİ UÇUŞ OPERASYONLARI DURDURULDU
6 saat önce
TÜRK Hava Yolları (THY)' Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçakla ilgili açıklama yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 10:53 Kaynak: DHA
TÜRK Hava Yolları (THY)' Sabiha Gökçen
Havalimanı'nda pistten çıkan uçakla ilgili açıklama yapıldı.
THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) Kalkışlı ve Varışlı Seferlerimiz hakkında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda özel havayolu şirketine ait bir uçağın pistten çıkması nedeniyle ilgili meydanda uçuş operasyonları havacılık otoritesi tarafından ikinci bir bildirime kadar durdurulmuştur. Yaşanan durum nedeniyle 7 Ocak tarihinde Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) Kalkışlı ve Varışlı Seferlerimizde iptaller yaşanmaktadır. Misafirlerimiz uçuşları ile ilgili durumu web sitemiz ya da çağrı merkezimiz aracılığıyla öğrenebilir."
- İstanbul
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