Son Dakika Haberleri: THY'nin Seferlerini Durdurduğu Uçaklardan İlki İstanbul'a İndi (1)

THY'nin Seferlerini Durdurduğu Uçaklardan İlki İstanbul'a İndi (1)

11 dakika önce

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL DHATHY'nin ikinci bir karara kadar uçuşunu durdurduğu Boeing 737 Max tipi yolcu uçaklarından ilki Atatürk Havalimanı'na indi.

THY'nin Seferlerini Durdurduğu Uçaklardan İlki İstanbul'a İndi (1), System.String[]
Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL DHA

THY'nin ikinci bir karara kadar uçuşunu durdurduğu Boeing 737 Max tipi yolcu uçaklarından ilki Atatürk Havalimanı'na indi. Uçağın İngiltere'den döndüğü öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Uçağın inişi

-Yolcuların inmesi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 07:36 Kaynak: DHA

İstanbul Atatürk Havalimanı, Boeing 737, Türk Hava Yolları, Güncel
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