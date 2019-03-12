THY'nin Seferlerini Durdurduğu Uçaklardan İlki İstanbul'a İndi (1)
11 dakika önce
Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL DHATHY'nin ikinci bir karara kadar uçuşunu durdurduğu Boeing 737 Max tipi yolcu uçaklarından ilki Atatürk Havalimanı'na indi.
Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL DHA
THY'nin ikinci bir karara kadar uçuşunu durdurduğu Boeing 737 Max tipi yolcu uçaklarından ilki Atatürk Havalimanı'na indi. Uçağın İngiltere'den döndüğü öğrenildi.
Görüntü Dökümü:
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-Uçağın inişi
-Yolcuların inmesi
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 07:36 Kaynak: DHA
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