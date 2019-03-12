THY'nin Seferlerini Durdurduğu Uçaklardan İlki İstanbul'a İndi (1)
8 dakika önce
THY'nin ikinci bir karara kadar uçuşunu durdurduğu Boeing 737 Max tipi yolcu uçaklarından ilki Atatürk Havalimanı'na indi.
THY'nin ikinci bir karara kadar uçuşunu durdurduğu Boeing 737 Max tipi yolcu uçaklarından ilki Atatürk Havalimanı'na indi. Uçağın İngiltere'den döndüğü öğrenildi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 07:39 Kaynak: DHA
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