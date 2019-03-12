Son Dakika Haberleri: THY'nin Seferlerini Durdurduğu Uçaklardan İlki İstanbul'a İndi (1)

THY'nin Seferlerini Durdurduğu Uçaklardan İlki İstanbul'a İndi (1)

8 dakika önce

THY'nin ikinci bir karara kadar uçuşunu durdurduğu Boeing 737 Max tipi yolcu uçaklarından ilki Atatürk Havalimanı'na indi.

THY'nin Seferlerini Durdurduğu Uçaklardan İlki İstanbul'a İndi (1), System.String[]
THY'nin ikinci bir karara kadar uçuşunu durdurduğu Boeing 737 Max tipi yolcu uçaklarından ilki Atatürk Havalimanı'na indi. Uçağın İngiltere'den döndüğü öğrenildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 07:39 Kaynak: DHA

İstanbul Atatürk Havalimanı, Boeing 737, İstanbul, Türk Hava Yolları, Güncel
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