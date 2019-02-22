THY'nın Stopover Projesi 2 Yılda 28 Bin Yolcuya Ulaştı

Türk Hava Yolları Stopover (İstanbul'da konaklama) projesi ile 2 yılda, 28 ülkeden 28 bin yolcuyu İstanbul'un eşsiz güzellikleri ile buluşturdu.

Türk Hava Yolları Stopover (İstanbul'da konaklama) projesi ile 2 yılda, 28 ülkeden 28 bin yolcuyu İstanbul'un eşsiz güzellikleri ile buluşturdu.



Türk Hava Yolları'nın 2017 yılı Mart ayında başlattığı ve bağlantı süresi uzun transfer yolcularının hizmetine sunduğu ücretsiz konaklama hizmeti Stopover yolcu deneyimini başka bir boyuta taşımaya devam ediyor. 2019 yılı itibarıyla 28 ülkeden 28 binden fazla transfer yolcu, Stopover uygulaması ile İstanbul'u keşfetme ayrıcalığı yaşadı.



Bayrak taşıyıcı havayolunun 2017 yılının Mart ayında pilot bölge olarak belirlenen Pakistan'da başlattığı ve 28 ülkede 75 destinasyonla kapsamını genişlettiği Stopover konaklama hizmeti, İstanbul'u transfer merkezi olarak kullanan yolculardan büyük beğeni topladı. Yolcuların memnuniyeti ve gelen talep üzerine kapsamı genişletilen uygulamaya Rusya, Belarus, Kazakistan, Avustralya, Ukrayna, Cezayir, Güney Afrika, Nijerya, İran, Portekiz, Tunus, A.B.D, İspanya, Yunanistan, Estonya, Letonya, Litvanya, Azerbaycan, Fas, Kuveyt, Umman, Katar, Tayland, Malezya, Japonya, Çin ve Hindistan'daki uçuş noktaları da dahil oldu.



Türk Hava Yolları'nın Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur projeyle ilgili, "2017'nin Mart ayında başlattığımız uygulamamız ile yolcularımıza, Türk misafirperverliğini ve İstanbul'un eşsiz güzelliklerini keşfetme fırsatı sunuyoruz. Stopover uygulamasına 2018 yılında Japonya, Çin ve Hindistan'ın da bulunduğu 16 ülkeyi dahil ettik. Ülkemiz turizminin gelişimine katkı sunan projemizin kapsamını, yeni havalimanımız ile birlikte daha da genişletmeyi hedefliyoruz" dedi.



Stopover konaklama hizmetini tercih ederek seyahatleri sırasında dünyanın en güzel şehirlerinden birisi olan İstanbul'da konaklayan yolcuların yüzde 71'i Türk Hava Yolları ile ilk kez seyahat ettiğini ve Stopover ayrıcalığının Türk Hava Yolları'nı tercih etmelerinde önemli bir etken olduğunu belirtti. Uygulamayı en çok tercih eden bölgeler ise Pakistan, Rusya ve Güney Afrika oldu.



İstanbul Havalimanı ile birlikte Stopover uygulamasına olan ilgi artacak



Türkiye'yi dünyanın yeni havacılık merkezi konumuna getirecek İstanbul Havalimanı ile birlikte İstanbul'a gelecek transfer yolcu sayısında önemli bir artış bekleniyor. İstanbul'u aktarma merkezi olarak kullanacak transfer yolcular, iki uçuşları arasındaki 20 saatten fazla zamanda Stopover konaklama hizmeti ile seyahatlerini daha konforlu ve eğlenceli hale getirebilecekler. Bu süreçte Stopover uygulamasının kapsamı da genişletilecek.



Stopover uygulaması hakkında



Türk Hava Yolları ile aktarmalı olarak seyahat eden ve İstanbul'da 20 saatten fazla bağlantı süresi bulunan Stopover yolcuları, bilet alımı akabinde düzenlenecek otel çeki ile İstanbul'un Sultanahmet ve Taksim bölgesinde ekonomi sınıfı için 4 yıldızlı otelde 1 gece; business sınıfı için 5 yıldızlı otelde 2 gece ücretsiz konaklıyorlar.



Stopover projesiyle küresel aktarma merkezi İstanbul'un eşsiz güzelliklerinin keşfedilmesi, Türkiye turizmine katkı sağlanması ve Türk Hava Yolları'nın transfer yolcu sayısının artırılması hedefleniyor.



Türk Hava Yolları ile seyahat eden yolcuların Stopover hizmetinden faydalanabilmesi için, gidiş dönüş bilete sahip olmaları ve İstanbul'da en az 20 saat bağlantı sürelerinin bulunması gerekmektedir. - İSTANBUL

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