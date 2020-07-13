THY'nin Sudan'a tarifeli seferleri, bu gece başlıyor - Son Dakika

THY'nin Sudan'a tarifeli seferleri, bu gece başlıyor

Türk Hava Yolları (THY), yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede normalleşme adımları kapsamında yaklaşık 4 aylık aranın ardından Sudan'a tarifeli yolcu seferlerine yeniden başlıyor.

Türk Hava Yolları (THY), yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede normalleşme adımları kapsamında yaklaşık 4 aylık aranın ardından Sudan'a tarifeli yolcu seferlerine yeniden başlıyor.

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THY yetkililerinden alınan bilgiye göre, Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesi kararı sonrası ve iki ülke arasında varılan mutabakat gereği marttan bu yana İstanbul'dan Sudan'a ilk tarifeli uçuş, bu gece gerçekleştirilecek.

Sudan ile Türkiye arasındaki uçuşların Kovid-19 salgını nedeniyle 16 Mart'ta durdurulması üzerine yurda gelemeyen Türk vatandaşları için THY ile 5 tahliye seferi gerçekleştirilmişti.

Türkiye'de salgın önlemleri nedeniyle durdurulan tarifeli yurt dışı uçuşları, 11 Haziran'da yeniden başlatılmıştı.

Türk Hava Yolları, İstanbul, Türkiye, Sudan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 08:27 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel THY'nin Sudan'a tarifeli seferleri, bu gece başlıyor - Son Dakika
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