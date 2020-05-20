THY'nin tarihi uçuşunda en genç kaptan pilotu Selin Sevimli görev aldı - Son Dakika

THY'nin tarihi uçuşunda en genç kaptan pilotu Selin Sevimli görev aldı

Türk Hava Yolları'nın (THY), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel dün tarihi bir uçuş gerçekleştirdiği Samsun uçağının kaptan pilot koltuğunda, şirketin en genç kaptan pilotu 29 yaşındaki Selin Sevimli oturdu.

THY'nin tarihi uçuşunda en genç kaptan pilotu Selin Sevimli görev aldı, System.String[]
Türk Hava Yolları'nın (THY), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel dün tarihi bir uçuş gerçekleştirdiği Samsun uçağının kaptan pilot koltuğunda, şirketin en genç kaptan pilotu 29 yaşındaki Selin Sevimli oturdu.

THY'de eğitimdekiler de dahil yaklaşık 5 bin pilot görev yapıyor.Bu pilotların içinde eğitim görenler de dahil 39'u kaptan olmak üzere toplam 211 de kadın pilot yer alıyor. Milli havayolu şirketinin en genç kaptan pilotu olan 29 yaşındaki Selin Sevimli, dün tarihi Samsun uçuşunun kaptan pilot koltuğunda da görev yaptı.

Türk Hava Yolları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel, tarihi bir uçuş gerçekleştirdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlattığı tarihten tam 101 yıl sonra, İstanbul'dan Milli Mücadele'nin başladığı şehir olan Samsun'a düzenlenen yolcusu olmayan tarihi uçuş TK1919 sefer sayısı ile dün gerçekleşti. Bu sefere evlerinde kalarak katılmak isteyen kişiler ise hatıra biletleri oluşturdu.Bu tarihi sefer için 9 milyon kişinin hatıra bilet aldığı açıklandı. İstanbul'dan Samsun'a Boeing 737-900 ER tipi 'Of' isimli uçakla gerçekleştirilen TK-1919 sefer sayılı tarihi uçuşun kaptan pilotu Selin Sevimli, ikinci pilot ise Doğukan Demir oldu.

THY'NİN EN GENÇ KAPTAN PİLOTU

Kaptan pilot koltuğunda oturan 29 yaşındaki Selin Sevimli aynı zamanda THY'nin en genç kaptan pilotu olmasıyla biliniyor. Sevimli, THY'nin Boeing 737 tipi uçaklarında görev yapıyor. İzmir Bornova Anadolu Lisesi olduktan sonra 2008 yılında Anadolu Üniversitesi'nin Pilotaj bölümüne giren Selin Sevimli'nin Türk Hava Yolları ile yolları 2013 yılının Ocak ayında kesişti. 4 yıl Boeing 737 ve 3 yılda uzun menzilli Boeing 777 tipi uçaklarda ikinci pilot olarak uçan Sevimli zorlu sınavları geçerek Eylül 2019 yılında kaptan pilotluk koltuğuna oturdu. Toplam 5 bin uçuş saati olan THY'nin en genç kaptan pilotu Selin Sevimli, 22 yaşından itibaren milli havayolu şirketinde uçuyor.

"LİSE YILLARINDAN İTİBAREN PİLOT OLMAYI HAYAL ETMİŞTİM"

Selin Sevimli, daha önce DHA'ya pilotluk macerasının nasıl başladığını açıklamıştı. Lise yıllarında bir kadın kaptanı kokpitte görmesiyle pilot olmak istediğini belirten Sevimli, 'Pilot olmak benim lise yıllarımda dikkatimi çekmişti. O dönemde pilot nasıl olunur araştırmaya başlamıştım. Daha sonra ise Anadolu Üniversitesi'nin pilotaj bölümü olduğunu öğrendim ve bu bölümü orada okuyabileceğimi düşünmeye başladım. Bu bölüme hazırlandım ve okula girdim. Okul bittikten sonra da 2013 yılından itibaren de THY'de uçmaya başladım. THY,  bayrak taşıyıcı çok önemli bir şirket. Dünyanın bütün noktalarına bayrağımızı taşımak ve THY'de uçmak öncelikle benim için bir gurur. Mesleki anlamda da böyle güzel bir şirket de işimi yapabildiğim için bu konuda çok mutluyum.' diye konuşmuştu.

"ANONSUMUZU DUYUP MUTLULUKLARINI İLETEN YOLCULAR DA VAR?

Eşi de pilot olan THY kaptan pilotu Selin Sevimli mesleği hakkında şunları söylemişti; ?Uçuş sonrası denk geldiğimiz yolcularımız bize mutluluklarını, duygularını dile getirdiklerinde bize her zaman motivasyon kaynağı oluyor. Umarım günden güne kadın pilot sayımız artarak devam eder ve bu artık olağan halde devam eder. Mesleğin kendilerine uygun olacağını düşünen gençlere her zaman detaylı bilgiler vermek işin özünü anlatmak bizim için de mutluluk tabii ki de sayılarımızın artarak devam etmesini çok isterim. Her mesleğin zor olduğunu düşünüyorum. Pilotluğu kadınlarımıza da tavsiye ediyorum çünkü ben mutluyum yaptığım işten. Çok haz alıyorum o yüzden bu mesleği seçmeye karar veren herkese tavsiye ediyorum. İlk kez annem babam benim uçuşuma denk gelmişti benim anons da pilot koltuğunda oturduğumu öğrenmişlerdi ve bu çok büyük mutluluktu. Bu benim üniversitedeyken de hayalimdi ailemi bir gün uçtuğum uçakta ağırlamak. Bu benim için gurur vericiydi?


- İstanbul
Türk Hava Yolları, 19 Mayıs, Pilot, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.05.2020 11:51 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel THY'nin tarihi uçuşunda en genç kaptan pilotu Selin Sevimli görev aldı - Son Dakika

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